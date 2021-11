Extreme Sports Game Riders Republic a un vélo d’appartement secret qui ne va nulle part

Riders Republic est une question de vitesse, de style et de cascades extrêmes. La grande majorité des véhicules et des sports du jeu vous encouragent à prendre des risques et à voir grand. Mais Riders Republic recèle aussi quelques secrets, dont un qui n’est pas du tout extrême : un vélo d’appartement « rideable » qui ne fait rien en réalité.

Dans la section Cascade Canyon des Grand Tetons, vous pouvez trouver une relique – les objets de collection secrets du jeu – qui est marquée d’un arbre de Noël et d’un tas de cadeaux. Approchez-vous de l’endroit et vous pourrez obtenir le véhicule secret de la relique, le vélo d’entraînement.

Le vélo d’entraînement de Riders Republic ne bouge pas d’un pouce.

Il n’est pas exagéré de qualifier cela d’inutile : avec une cote de compétence de 1, il possède de loin les pires statistiques de tous les véhicules du jeu. Il y a aussi le fait qu’il ne fait rien en fait. Vous ne pouvez pas déplacer le vélo d’entraînement ; votre personnage pédalera simplement avec enthousiasme. Vous pourriez appeler cela un exercice futile.

Le vélo d’entraînement n’est que l’une des 11 récompenses de reliques dispersées dans le jeu, et certaines sont beaucoup plus utiles. Par exemple, l’Aile d’avion vous donne un énorme coup de pouce, ce qui en fait le moyen le plus rapide de parcourir la carte. Si vous êtes curieux de savoir comment acquérir tous les véhicules secrets, consultez notre guide des reliques de Riders Republic. Si vous débutez dans le jeu, assurez-vous également de lire notre liste des différents systèmes de contrôle de Riders Republic.

