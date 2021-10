« Extrêmement astucieux » – Liverpool a fait l’éloge après qu’un coup de maître de transfert a aidé à mettre Man Utd en déroute

Jurgen Klopp et Liverpool ont été salués pour une autre opération de transfert «extrêmement astucieuse» qui a joué un rôle important dans leur défaite 5-0 contre Manchester United.

Les Reds ont remporté leur plus grande victoire de tous les temps contre Manchester United à Old Trafford. Lors d’une journée presque parfaite, Mohamed Salah a marqué lors de son dixième match consécutif à Liverpool et est devenu le premier joueur des Reds à marquer un triplé contre les Red Devils depuis Dirk Kuyt en 2011.

Le seul inconvénient pour Klopp et co étaient les blessures subies par James Milner et Naby keita.

Leurs absences potentielles garantiront que la profondeur de Klopp au milieu de terrain est testée. C’est quelque chose qui est déjà arrivé à leur corps d’arrière central dimanche après-midi.

Klopp n’a donné à Ibrahima Konate que son deuxième départ en tant que joueur de Liverpool après son arrivée estivale de 36 millions de livres sterling. Alors que Klopp a déclaré qu’il s’agissait d’une simple question de rotation, sa sélection faisait peut-être partie des prouesses aériennes de Cristiano Ronaldo, avec Konate une plus grande présence physique que Joel Matip.

Konate a survécu à un premier moment nerveux et s’est rapidement imposé dans le concours. En collaboration avec Virgil Van Dijk, la paire impressionnante a assuré que l’après-midi d’Alisson Becker était plus calme qu’il ne l’aurait imaginé.

Et écrivant dans sa chronique pour BBC Sport, Garth Crooks a félicité Liverpool et Klopp pour l’accord avec Konate.

« Le défenseur central français – signé cet été du RB Leipzig – est le dernier ajout à cette équipe de Liverpool et va comme un gant », a écrit Crooks.

« Pas de fioritures ni de compétences, mais il utilise son pouvoir et sa force au maximum. Ce n’était pas Chelsea contre Norwich mais Manchester United contre Liverpool et Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford ont à peine eu un coup de pied.

« Comme Naby Keita, Jurgen Klopp semble avoir fait un autre achat extrêmement astucieux à Konate. »

Pendant ce temps, Liverpool a appris que l’avenir de Mo Salah n’était pas réglé uniquement à cause de ses récents commentaires.

L’Egyptien a déclaré vendredi qu’il voulait voir sa carrière avec les Reds. Cela a été un énorme coup de pouce pour le club au milieu des liens de transfert persistants avec le Real Madrid. Le fait que le contrat de Salah expire à l’été 2023 ajoute de l’huile sur le feu.

L’ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onuoha, a été interrogé sur le joueur de 29 ans avant le choc contre United. Il a déclaré sur BBC Radio 5 Live: « Ce n’est absolument pas à Mo Salah s’il veut rester à Liverpool pour le reste de sa carrière.

« Il peut dire qu’il veut rester. Mais lorsque son contrat commence à expirer, c’est à Liverpool de décider s’ils veulent le garder.

Onuoha a ensuite suggéré que les propriétaires FSG pourraient être d’avis que Salah n’est plus l’atout qu’on lui a donné une fois, il aura 30 ans l’année prochaine. C’était un avis partagé par Jamie Carragher début octobre.

« Les joueurs veulent rester. Mais certains clubs pensent que les joueurs ont évolué en termes d’atout pour eux », a ajouté Onuoha. «Ça aide qu’il veuille rester. Mais dire que c’est inévitable à cause de la façon dont il joue maintenant va à l’encontre de ce qu’est réellement le football.

