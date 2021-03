W

Selon un projet de rapport, les inspecteurs de l’Organisation de la santé qui se sont rendus à Wuhan pour étudier les origines du Covid-19 ont conclu que la transmission du virus des chauves-souris à l’homme par un autre animal était le scénario le plus probable pour son émergence.

L’équipe a proposé des recherches supplémentaires dans tous les domaines, à l’exception de l’hypothèse des fuites en laboratoire.

La publication du rapport conjoint de l’OMS sur la Chine a été retardée à plusieurs reprises, soulevant la question de savoir si la partie chinoise essayait de fausser les conclusions pour éviter que la responsabilité de la pandémie ne retombe sur la Chine.

L’AP a reçu lundi ce qui semblait être une version presque définitive d’un diplomate basé à Genève et d’un pays membre de l’OMS. Il n’était pas clair si le rapport pouvait encore être modifié avant sa publication.

Le diplomate n’a pas souhaité être identifié car il n’était pas autorisé à le publier avant sa publication.

Les chercheurs ont répertorié quatre scénarios par ordre de probabilité. Ils ont conclu que la transmission par un deuxième animal était vraisemblablement très probable. Ils ont évalué la probabilité de propagation directe des chauves-souris aux humains et ont déclaré que la propagation par les produits alimentaires de la «chaîne du froid» était possible mais peu probable.

Le parent le plus proche du virus qui cause Covid-19 a été trouvé chez des chauves-souris, qui sont connues pour être porteuses de coronavirus. Cependant, le rapport indique que «la distance évolutive entre ces virus de chauve-souris et le SRAS-CoV-2 est estimée à plusieurs décennies, ce qui suggère un chaînon manquant».

Il a déclaré que des virus très similaires ont été trouvés dans les pangolins, mais a également noté que le vison et les chats sont sensibles au virus Covid, ce qui suggère qu’ils pourraient être porteurs.

Le rapport est basé en grande partie sur une visite d’une équipe d’experts internationaux de l’OMS à Wuhan, la ville chinoise où Covid-19 a été détecté pour la première fois, de la mi-janvier à la mi-février.

Peter Ben Embarek, l’expert de l’OMS qui a dirigé la mission de Wuhan, a déclaré vendredi que le rapport avait été finalisé et était en cours de vérification et de traduction.

«J’espère que dans les prochains jours, tout ce processus sera achevé et nous pourrons le publier publiquement», a-t-il déclaré.