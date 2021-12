Extrêmes climatiques de 2021 : un côté du pays est trop humide, l’autre dangereusement sec

– de la conversation

Parallèlement à une pandémie mondiale persistante, l’année 2021 a été remplie de catastrophes climatiques, certaines si intenses qu’elles ont même surpris les scientifiques qui les étudient.

Des pluies torrentielles extrêmes se sont transformées en crues soudaines déchaînées qui ont balayé les villes de montagne en Europe, tuant plus de 200 personnes. Dans toute l’Asie, des précipitations excessives ont inondé de vastes zones et inondé les stations de métro en Chine. Les vagues de chaleur ont battu des records dans le nord-ouest du Pacifique, en Europe et dans l’Arctique. Des feux de forêt ont balayé des villes de Californie, du Canada, de Grèce et d’Australie. Et ce ne sont là que quelques-uns des extrêmes.

Aux États-Unis seulement, les dommages causés par les plus grandes catastrophes climatiques et météorologiques devraient totaliser bien plus de 100 milliards de dollars en 2021.

Bon nombre de ces événements météorologiques extrêmes ont été liés au changement climatique d’origine humaine, et ils offrent un aperçu de ce à quoi s’attendre dans un monde qui se réchauffe rapidement.

Aux États-Unis, quelque chose de particulier s’est démarqué : une forte division nationale des précipitations, avec un côté du pays trop humide, l’autre trop sec.

En tant que climatologue, j’étudie l’impact du réchauffement climatique sur les précipitations et le cycle de l’eau. Voici ce qui s’est passé avec les précipitations aux États-Unis en 2021 et pourquoi nous sommes susceptibles de voir des scénarios similaires à l’avenir.

La division climatique est-ouest

L’est des États-Unis a subi tempête après tempête en 2021. Des précipitations record dans le Tennessee ont déclenché des crues soudaines mortelles en août. Les restes de l’ouragan Ida ont fusionné avec un autre front quelques jours après que l’ouragan a frappé la Louisiane et est devenu si intense qu’ils ont établi des records de précipitations et inondé les stations de métro et les appartements en sous-sol à New York et en Pennsylvanie, avec des conséquences dévastatrices.

Pendant ce temps, presque tout l’Ouest était dans une phase de sécheresse, contribuant à alimenter les incendies de forêt qui ont balayé les forêts et les villes.

Ce type de division climatique est-ouest peut être renforcé par La Niña, un phénomène périodique alimenté par les températures de l’océan Pacifique qui a tendance à laisser le sud-ouest plus sec que la normale et le nord et une grande partie de la moitié est des États-Unis plus humides.

Mais il se passe autre chose : le réchauffement climatique alimente à la fois la sécheresse et les précipitations extrêmes.



Des crues éclair ont emporté des voitures et endommagé des maisons dans le Tennessee en août 2021. (Photo: AP Photo/John Amis)

3 impacts du réchauffement climatique sur les précipitations

Trois choses en particulier arrivent aux précipitations lorsque la planète se réchauffe.

1) Le réchauffement climatique entraîne une augmentation globale des précipitations.

Une température plus élevée augmente l’évaporation de la surface de la Terre. Il augmente également la capacité de l’atmosphère à retenir l’humidité à un taux d’environ 7 % par degré Celsius que la planète se réchauffe. Avec plus d’évaporation d’humidité, les précipitations mondiales devraient augmenter, mais cette augmentation n’est pas uniforme.

2) Le réchauffement climatique entraîne des précipitations plus intenses.

Avec une température plus élevée, plus d’humidité est nécessaire pour atteindre le niveau de condensation pour former des précipitations. En conséquence, les précipitations légères seront moins fréquentes. Mais avec plus d’humidité dans l’atmosphère, lorsque des systèmes orageux se développent, l’augmentation de l’humidité entraîne des précipitations plus abondantes.

De plus, les systèmes pluviaux sont alimentés par la chaleur latente – l’énergie libérée dans l’atmosphère lorsque la vapeur d’eau se condense en eau liquide. L’augmentation de l’humidité dans l’atmosphère augmente également la chaleur latente dans les systèmes orageux, augmentant leur intensité.

La recherche montre que la fréquence et l’intensité des épisodes de fortes précipitations ont augmenté depuis les années 1950 sur la plupart des terres émergées.



Les restes de l’ouragan Ida ont inondé les stations de métro à New York en septembre 2021. (Photo : David Dee Delgado/.)

3) Le réchauffement climatique a tendance à rendre les endroits humides plus humides et les endroits secs plus secs.

Les précipitations ne sont pas réparties uniformément sur la planète en raison du modèle de circulation de l’atmosphère mondiale. Cette circulation mondiale apporte de l’humidité aux endroits où les vents se rassemblent, comme les régions tropicales où se trouvent la plupart des forêts tropicales humides du monde, et loin des endroits où les vents divergent, comme les latitudes moyennes où se trouvent la plupart des déserts du monde.

En supposant qu’il n’y ait pas de changements significatifs dans les configurations mondiales des vents, l’augmentation de l’évaporation et de l’humidité signifiera qu’une plus grande quantité d’humidité sera transportée des zones sèches vers les zones humides et dans les trajectoires des tempêtes à des latitudes plus élevées. Le réchauffement climatique pourrait également modifier le schéma de circulation mondiale, provoquant un changement dans les régions humides et sèches du monde.



Un agriculteur californien a arraché des amandiers en juin 2021 en raison d’un manque d’eau pour les irriguer. (Photo : Robyn Beck/. via .)

Ces dynamiques sont également affectées par les conditions locales, telles que la forme du terrain, les types de plantes qui s’y trouvent et la présence de grands plans d’eau.

L’ouest des États-Unis, à l’exception de la côte ouest, est sec en partie parce qu’il se trouve à l’ombre des montagnes. Le vent d’ouest de l’océan Pacifique est poussé vers le haut par les chaînes de montagnes à l’ouest. À mesure qu’il monte, l’air se refroidit et des précipitations se forment du côté au vent des montagnes. Au moment où le vent atteint le côté sous le vent des montagnes, l’humidité a déjà plu. Lorsque le vent descend des montagnes, l’air se réchauffe, réduisant encore l’humidité relative.

Une température plus élevée dans des zones comme celles-ci où l’apport d’humidité est déjà limité signifie moins d’humidité dans l’air, ce qui entraîne moins de pluie. Une température plus élevée et moins de précipitations réduiraient également les accumulations de neige dans les montagnes et provoqueraient une fonte plus précoce au printemps. Tous ces changements sont susceptibles d’augmenter l’aridité en Occident.



L’« anneau de baignoire » autour du lac Mead en juillet 2021 reflétait des niveaux d’eau record dans cet important réservoir du fleuve Colorado. Le réservoir est tombé en dessous de 35 % de sa capacité et a déclenché des restrictions d’utilisation de l’eau. (Photo : David McNew/.)

L’est des États-Unis, en revanche, reçoit une humidité abondante de l’Atlantique Nord et du golfe du Mexique portée par l’alizé d’est. Avec un apport d’humidité abondant, l’augmentation de la température signifie plus d’humidité dans l’atmosphère, ce qui entraîne plus de précipitations et des tempêtes plus violentes.

C’est ce que montrent les années d’enregistrement des précipitations et ce qui est projeté pour les précipitations futures sur la base des modèles climatiques. Les deux montrent une diminution des précipitations annuelles à l’ouest, ce qui signifie probablement des périodes de sécheresse plus longues, et une augmentation à l’est avec le réchauffement climatique.

Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License

_______

À propos de l’auteur

Shuang-Ye Wu est professeur de géologie et de géosciences environnementales à l’Université de Dayton.