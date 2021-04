Extrémisme de gauche: neutraliser les menaces internes de l’Inde

L’unité de combat la plus meurtrière de l’Armée populaire de libération de la guérilla (PLGA), le bataillon n ° 1 dirigé par Madvi Hidma; a sa base dans la division Bastar. (Image représentative: IE)

Par Brig Akhelesh Bhargava (Retd)

Parmi les nombreuses menaces dont notre pays est témoin, la menace interne de l’extrémisme de gauche (LWE) en est une qui mijote depuis longtemps. Au fil des décennies, nos forces paramilitaires (PMF) ont eu les mains libres pour s’équiper d’armes et de technologies de soutien améliorées, comme requis pour combattre les Naxals dans le centre de l’Inde. La Force de police centrale de réserve (CRPF) a levé le bataillon commando pour l’action résolue (CoBRA), pour combattre les Naxals, mais la force a souffert à maintes reprises aux mains de ces Naxals.

L’unité de combat la plus meurtrière de l’Armée populaire de libération de la guérilla (PLGA), le bataillon n ° 1 dirigé par Madvi Hidma; a sa base dans la division Bastar. Les tribus parlant Gondi résidant dans la forêt dense de Bastar, Dantewada, Sukma, Bijapur, Narayanpur, Kanker et Kondagaon sont connues pour être exploitées par les Naxals. Les Naxals s’adaptent à vivre de la terre et sont devenus un messie pour ces tribus en l’absence de gouvernance et de développement. De plus, le terrain est idéal pour le hit and run et les Naxals se sont adaptés à la tactique; surprendre les forces à volonté. Le CRPF, l’agence chef de file des opérations anti-Naxal, a subi de nombreux revers aux mains des maoïstes.

Dans la nuit du 2 avril, environ 1900 membres du personnel de sécurité ont quitté leurs camps de Tarrem, (district de Bijapur de la division Bastar), pour une opération. Le groupe multi-forces comprenait des hommes de la Force opérationnelle spéciale (STF) de la police d’État, de la Garde de réserve de district (DRG), du bataillon Bastar et des CoBRA du CRPF. L’opération était planifiée contre le commandant maoïste, Madvi Hidma, le cerveau de plusieurs embuscades. La planification de l’opération a apparemment été faite par IG Operations Nalin Prabhat, IPS. Il était DIG lors du massacre d’avril 2010 de 76 membres du CRPF à Dantewada.

L’opération a été analysée par beaucoup et un rapport après action sera également soumis. Quatre nouveaux camps (équivalents à la base opérationnelle de la compagnie ou COB) ont été établis par les forces, des mois avant l’opération. On attendait des forces qu’elles exercent une domination sur la zone en patrouillant sur différentes routes et en apprenant à connaître leur zone de responsabilité respective (AOR). Les officiers de l’échelon intermédiaire étaient censés accompagner les forces de taille du peloton et de la compagnie pour de telles activités. Un journal de cette activité devrait être disponible si cela a été fait. Les médias pouvaient atteindre la vue, avant que les forces ne puissent récupérer leurs martyrs. Comment se fait-il qu’ils n’ont trouvé aucune victime maoïste, bien que la DG CRPF affirme qu’un grand nombre de maoïstes ont également été tués. Si la force était si grande, une contre-attaque aurait dû être lancée même si les dirigeants étaient présents sur le terrain. Pour une telle opération, peu d’équipes de réaction rapide (QRT) auraient dû être déployées, prévoyant une telle éventualité (s’inspirant du passé) pour se placer derrière les maoïstes et les rencontrer de l’arrière. Apparemment, il n’y en avait pas. Le retrait du site d’exploitation aurait dû être lié à des petits groupes; garder les dos couverts. Les hommes étaient peut-être très pressés de regagner les limites sûres de leur camp – reflétant clairement que la haute direction n’avait pas le contrôle et avait laissé le personnel à son sort.

La disponibilité des drones, des brouilleurs, des dispositifs de surveillance, des images satellites, etc. est disponible dans le pays. Lorsqu’une opération de cette envergure était planifiée, l’utilisation de ces gadgets pour fournir une image en temps réel aux jeunes dirigeants sur le terrain a-t-elle été envisagée? On dirait que cela a également été négligé!

La cérémonie de libération du commando CRPF capturé devant l’immense rassemblement de villageois et les séances de photos; est un excellent démoraliseur. J’espère qu’il sera bientôt vengé. Pour que cela se produise, la hiérarchie du CRPF et les agents du Service de police indien (IPS) doivent procéder à une certaine introspection. Certaines suggestions qui devraient être intégrées sont énumérées ci-dessous:

Aspects administratifs: Le CRPF devrait déplacer le bataillon complet vers le lieu opérationnel au lieu de se limiter aux sociétés d’exploitation. Le quartier général du bataillon est à des centaines de kilomètres des réalités terrestres. Le commandant du bataillon (60 à 70% IPS) est déconnecté des troupes au sol. Il devrait diriger depuis le front plutôt que depuis l’enceinte de son bureau. Les exigences administratives des troupes déployées dans un environnement opérationnel intense sont nombreuses, y compris une planification appropriée des secours. Dans la division Bilaspur, la langue gondi est parlée. À l’heure actuelle, le CRPF devrait disposer d’un nombre important de soldats parlant le Gondi pour jouer le rôle d’interprètes. La compréhension de base de la langue devrait être obligatoire pour tous les agents affectés dans la région.

Opérationnel: Tout en planifiant une opération à une telle échelle, la hiérarchie supérieure doit rester en AOR pendant un temps considérable, marcher à pied pour voir les réalités du terrain et ne pas compter sur des renseignements vieux de plusieurs semaines. Une grille de camps de la taille d’une entreprise sera établie dans les zones sujettes à Naxal pour donner un effet nid d’abeille. Seuls quelques camps très dispersés ne récolteront pas beaucoup d’aide. Les officiers de compagnie doivent rester dans les camps et non dans les maisons de repos. Ils devraient avoir des mandats d’au moins deux ans dans la zone opérationnelle et connaître leurs hommes en détail. Les camps doivent être situés dans la zone de compétence et les troupes doivent exercer une domination de zone de manière aléatoire.

Tactiques: Lorsque les troupes se déplacent pour une opération, elles ne doivent jamais rester à proximité des villages car elles sont généralement infestées de travailleurs au sol (OGW) et agissent comme des oreilles et des yeux pour les Naxals. Les petites équipes valent mieux qu’une seule grande et elles devraient opérer dans plusieurs directions. Une utilisation rigoureuse des aides à la navigation, une bonne communication entre les équipes avec des dispositions pour une surveillance continue et des apports de renseignements doivent être assurées. L’itinéraire de départ et d’arrivée doit être différent pour induire les Naxals en erreur. Après les opérations, les troupes sont fatiguées, somnolentes et agitées et demandent donc une plus grande prudence. Un terrain plus élevé a un avantage certain dans une lutte contre les incendies et il est donc indispensable que les troupes choisissent des itinéraires le long des hauteurs ou au moins ont leurs observateurs à des points de vue avantageux. Lorsqu’une force importante est déployée, la surprise est compromise en raison du facteur de bruit. Les opérations de diversion permettraient aux Naxals de deviner les véritables intentions des forces. Quelques QRT à un endroit clé doivent être réservés pour servir de renfort ainsi que pour se placer derrière les Naxals et les frapper d’une autre direction.

Post embuscade: On sait que la tâche principale des Naxals est d’infliger un maximum de pertes aux forces et la tâche secondaire est de capturer le maximum d’armes et de munitions et de vivre pour combattre un autre jour. Cependant, les archives passées montrent que le personnel du CRPF ne tente jamais de contre-frapper les Naxals en «pillant les armes».

Technologie: Avec la disponibilité de drones haute résolution et de caméras montées sur hélicoptère dans le pays, une surveillance adéquate en temps réel devrait être fournie avant une opération aussi massive. Pour des périodes spécifiques, des ressources telles que les radars de surveillance du champ de bataille (BFSR), l’imagerie satellitaire et les détachements de brouilleurs devraient être mises à disposition et utilisées de manière innovante.

Bataillon de la Réserve indienne (CISR) (Madhya Bharat): Selon le concept du «fils du sol», le bataillon de la CISR du Madhya Bharat devrait être formé pour aider le CRPF. Ces bataillons doivent recruter des hommes dans les zones infestées de Naxal. Les hommes doivent être formés pour opérer dans les jungles plus profondes de la division Bilaspur et dans des endroits similaires.

Responsabilité: l’échec des opérations sera sûrement étudié par la chaîne de commandement. Il est important de préciser la responsabilité pour éviter de nombreux autres fiascos qui pourraient survenir à l’avenir. Dans le cas présent, laisser les martyrs derrière et les signaler comme disparus est une «recette pour promouvoir un mauvais leadership» et doit être «étouffé dans l’œuf».

Ce qui s’est passé à Tarrem, Bijapur ne doit pas être répété. Il est temps que le plan de vengeance de l’acte dans un laps de temps rapide soit mis en place, pour que les «CoBRA» puissent sauver leur image et leur piqûre.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.