Extrémités lâches (138) ⋆ 10z viral

in

(Steven Hayward)

• Laissez aux médias le soin de trouver une autre cohorte de « collants amers », dans ce cas, des personnes qui souhaitent réellement garder les lumières allumées à un coût raisonnable :

JAKARTA (.) – Même si l’Indonésie reçoit les éloges prudents de certains groupes verts pour ses plans ambitieux de réduction des émissions de carbone, le plus grand exportateur mondial de charbon thermique ne montre aucun signe de se sevrer de ce carburant polluant de sitôt.

Vérification de la réalité:

• J’ai beaucoup de critiques à l’encontre de Karl Popper, à commencer par sa manipulation maladroite de Platon dans The Open Society and Its Enemies, mais cette lettre, adressée à Raymond Aron qui fait actuellement le tour d’Internet, est tout à fait pertinente à propos des intellectuels de gauche de l’école de Francfort. :

J’aime particulièrement “le langage mauvais et prétentieux chasse le langage bon et simple”.

• Squaw Valley, site des Jeux olympiques d’hiver de 1960, change de nom, car c’est bien sûr :

La célèbre station de ski de Squaw Valley, près du lac Tahoe, change de nom, après un long débat et la contribution des tribus amérindiennes. La direction de la station, qui sera désormais connue sous le nom de Palisades Tahoe, a déclaré: “L’ancien nom était péjoratif et offensant”.

Palissades Tahoe ? Je suis sûr qu’ils auraient pu trouver quelque chose de plus boiteux s’ils avaient organisé 75 autres réunions communautaires à ce sujet.

• Surprise, surprise, surprise : que veulent les habitants noirs de Harlem ? Plus de policiers :

HARLEM, Manhattan – Au milieu d’une augmentation de la violence armée, certains à Harlem veulent que le NYPD ramène son unité controversée de lutte contre la criminalité en civil, qui a été dissoute l’année dernière après des semaines de manifestations et d’appels à une réforme de la police. Villittha Lewis, qui vit à Harlem depuis des décennies, a déclaré qu’elle n’avait pas vu de violence armée à ce niveau depuis les années 80. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 35 fusillades contre 26 l’année dernière dans les limites de la 32e circonscription, selon les données. “C’est terrible, c’est très, très terrible et cela doit cesser”, a-t-elle déclaré.

Lien source