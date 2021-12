« Exum est un joueur très polyvalent »

12/08/2021

Le à 20:04 CET

Juan Carlos Navarro, directeur général de la section basket, a apprécié l’arrivée de Dante Exum dans l’équipe pour les trois prochains mois. « Nous avons un calendrier très long, avec de nombreux jeux, et bien que les jeunes aident, et continueront de le faire, nous avions besoin d’un joueur talentueux comme Dante Exum. Avec la NBA et une expérience internationale & rdquor;, explique Navarro.

Concernant les caractéristiques du joueur, voici comment Navarro le définit : «C’est un joueur très polyvalent, il peut jouer garde, meneur et même défendre les attaquants adverses. Je suis sûr, même s’il est tôt, Ça va nous aider car le calendrier jusqu’à la Coupe est compliqué & rdquor;, a-t-il déclaré.

😍 Le premier jour de @daanteee com a Culer 🔵🔴 pic.twitter.com/a8dbhwV9Dr – Basket du Barça (@FCBbasket) 8 décembre 2021

Concernant le contrat d’Exum, qui est de trois mois, Navarro explique que « Il faut voir comment Dante s’adapte, comment les blessés se rétablissent, et nous verrons. La clé est que vous nous aidiez dès que possible. C’est un joueur intelligent et nous en parlerons. Espérons qu’il se débrouille très bien et qu’il puisse rester, mais pas encore de mot & rdquor ;.

Il fera ses débuts dans le Classique

Enfin, et avec les blessures actuelles de Higgins, Calathes et Abrines, le responsable de la section a souligné que « toutes les blessures sont dues à des joueurs extérieurs et nous avons dû signer un nouvel actif. Nous avons trouvé le meilleur dans cette position. D’ailleurs, c’est un garçon instruit, il sait d’où il vient, et il fera ses débuts dans un classique & rdquor;, a conclu le manager sportif du Barça.