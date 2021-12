Exum reste un mystère

Dante Exum (1,96, 97 kilos), qui jouera pour Barcelone, aurait pu être une star de la NBA. En fait, il semblait appelé à l’être, et on peut affirmer qu’à 26 ans, tout est encore possible. Mais ce train, celui de la célébrité aux États-Unis, est parti pour un Exum qui peut pourtant aspirer à revenir en NBA et à y faire une autre carrière. Une chance de plus. Le 16 octobre, il a été coupé par les Houston Rockets, la fin officielle (pour l’instant) de sa carrière dans la grande Ligue, où il est venu comme un merveilleux mystère… et très précieux. Il était n ° 5 au repêchage de 2014. Il a été choisi par le Jazz, qui venait de gagner 25 matchs et avait besoin de bonnes nouvelles. Ce qu’ils pensaient avoir rédigé avec Exum est ce qu’ils ont choisi, en termes d’enthousiasme et de leadership compétitif, trois ans plus tard avec Donovan Mitchell. En 2014, Quin Snyder allait faire ses débuts sur le banc et dans cette première équipe d’Exum, il y avait un bloc qui n’était pas ce qui était attendu (Gordon Hayward, Alec Burks, Derrick Favorts) et l’embryon (Rudy Gobert , Joe Ingles) de ce qui était à venir. Et dans lequel Exum ne rentrait pas non plus.

Une grande partie du blâme était pour les blessures. Après une année recrue au cours de laquelle il a remarqué le jeune d’une manière tonitruante (a fait ses débuts en NBA avec 19 ans et 108 jours) a raté sa deuxième année complète avec une blessure aux ligaments croisés subie à l’été 2015 avec l’Australie. Puis, les années suivantes, ne clignote que. Par exemple, sa défense de James Harden en playoffs 2018, lorsqu’il a fait irruption après la blessure musculaire de Ricky Rubio (4-1 pour les Rockets en demi-finale Ouest). Des flashs parsemés de plus de problèmes: son épaule, ses chevilles, un nouveau genou, enfin une vilaine blessure musculaire qui l’a laissé en seulement six matchs la saison dernière. Au total, 245 en NBA. 215 avec le Jazz, 30 avec les Cavaliers. Et des moyennes de 5,7 points et 2,1 passes décisives. À l’été 2018, après ce pic prometteur en playoffs, le Jazz a misé sur lui (environ 30 millions de dollars pour trois ans). En décembre 2019, il a été échangé aux Cavs dans l’opération qui a envoyé le Jazz à Jordan Clarkson (actuel meilleur sixième homme). En janvier 2021, les Cavs se sont faufilés dans l’opération James Harden pour prendre Jarrett Allen. Exum s’est terminé, dans cette transe méga-opérationnelle à quatre équipes, aux Houston Rockets, où il est arrivé blessé et où il est reparti sans faire ses débuts.

Le début d’un nouveau chemin



Est-ce la fin de la NBA pour Exum ? Personne ne peut savoir. C’est, oui, la fin d’une étape qui n’était pas ce qu’elle aurait dû être et qu’il aurait pu avoir un dernier chapitre, ça a fini par ne pas être comme ça, grâce à sa bonne performance aux JO de Tokyo. De là, il est sorti avec une médaille de bronze et d’excellentes sensations. Avec confiance, rapidité et explosivité, il a marqué 14 points en demi-finale contre les Etats-Unis et surtout, dynamité la Slovénie dans le match pour le bronze. En tant qu’écuyer de Patty Mills, est apparu comme une tornade dans le 20-8 partiel qui a décidé la dernière médaille. Il a marqué ou aidé sur 13 de ces 20 points pour son équipe : un dunk, une paire de triples et une excellente défense, épaulé par Matisse Thybulle (la pieuvre des Sixers) pour aigrir un Luka Doncic épuisé.

Mais la nouvelle opportunité NBA ne s’est pas présentée pour un joueur qui a écrit sa légende exotique avant le repêchage au cours d’étés lointains avec les équipes de jeunes australiennes : lors de la Coupe du monde U-17 2012 en Lituanie, en moyenne 17,7 points, a mené son équipe en finale et est entré dans le Meilleur Quintette aux côtés de Justise Winslow, Jahlil Okafor, Mario Hezonja et Gabriel Deck. Un an plus tard, chez les moins de 19 ans à Prague, il démarre doucement à cause de problèmes de cheville et finit comme un ouragan à la croisée des chemins : il marque 33 points en quarts de finale face à l’impuissante Espagne de Willy Hernangómez, Alberto Díaz et Darío Brizuela et plus tard a ajouté, lors de deux défaites finales, 21 points contre la Serbie et 28 avec 5 passes décisives contre la Lituanie. L’Australie a terminé quatrième et Exum est entré à nouveau dans le Meilleur Quintette, cette fois avec Aaron Gordon, Jahlil Okafor, Dario Saric et Vasilije Micic.

Dans le premier de ces tournois, un net tournant dans son parcours, a beaucoup aimé Rich Sheubrooks, qui a travaillé pour le Jazz et a organisé le Nike Hoops Summit, l’événement qui réunissait les stars américaines du lycée avec les meilleurs jeunes de Portland. du reste de la planète. Là, les éclaireurs de la NBA s’entassaient et il y avait Andrew Wiggins, Joel Embiid, Julius Randle, Jabari Parker… Exum est arrivé un an plus jeune que tous parce que Sheubrooks l’a rencontré à l’aéroport après cette Coupe du monde en Lituanie et l’a invité personnellement. À l’entraînement pour l’équipe mondiale, il a tenu à défendre Andrew Wiggins, le Canadien qui visait une star générationnelle (il ne l’a pas été). Dans le jeu, il a marqué 17 points et laissé des traces de ce qu’il avait déjà et, surtout, de ce qui pourrait être : Élasticité et envergure énormes pour jouer à la base, premier pas éclair, énorme capacité de pénétration, instinct défensif, moteur physique et QI…

Ce parti de jeunes princes, et les apparitions avec l’Australie, Il a été libéré en tant que choix de loterie sûr (top 14) et possible top 5 au repêchage de 2014. Il était éligible pour se présenter parce qu’il avait 19 ans (13 juillet) dans l’année civile du repêchage, l’exigence pour les joueurs non américains. Il préférait jouer au collège, faire au moins une année de collège. Il a été tiré au sort par la Caroline du Nord, l’Indiana et un Kentucky qui lui ont même proposé de signer à l’hiver 2014, en pleine saison et juste après avoir terminé son bac en Australie. Là il avait quitté le football australien, son autre passion, car « il ne savait pas tirer ». Ce problème n’était pas dans le basket-ball.

De l’option des Sixers à l’Utah Jazz

Plutôt qu’à l’université et les duels ultra-médias de March Madness, Exum a passé les mois qui ont précédé le repêchage coincé dans une salle de sport à Anaheim, près de Disneyland et où Kobe Bryant s’est également entraîné, à qui il s’est tourné pour obtenir des conseils. Il a été entraîné sans relâche par Rob McClanaghan, un entraîneur qui avait travaillé avec Stephen Curry, Kevin Love, Kevin Durant ou Derrick Rose. Exum a préféré l’université, mais les projections tirées l’ont laissé sans option. Tout le monde autour de lui voulait le voir en NBA le plus tôt possible et les franchises ne savaient pas quoi faire de ce mystérieux petit garçon plein de potentiel et au physique de jungle. Cavaliers et Bucks, c’était un secret de polichinelle, ils allaient donner 1 et 2 à Andrew Wiggins et Jabari Parker. Exum, à partir de là, était une option très envisageable au n ° 3, appartenant à un Sixers entraîné par Brett Brown, le manager du Maine avec d’énormes liens avec l’Australie. Enfin les Sixers ont choisi Joel Embiid, le Magic Aaron Gordon et le Jazz, dans le 5, Exum.

Exum n’a pas développé un tir extérieur remarquable, bien qu’il ait progressé. Sa capacité à mûrir en tant que réalisateur a été remise en cause par le manque de continuité, mais son physique pour jouer la pénétration et sa capacité à être disruptif en défense sont des valeurs qui l’accompagnent dès le départ, dans le pack initial… tant que le physique ne retombe pas. Il a encore 26 ans et a beaucoup de rêves à réaliser après une dure étape NBA qui n’a pas effacé le mauvais goût dans la bouche que la Ligue avait également laissé à son père, un Américain qui a fini par jouer en Australie après avoir été repêché par les Nuggets. en 1984. Cecil Exum a été choisi avec le choix 194, au tour 9. Loin des 3 que Michael Jordan avait pris, avec qui il avait joué dans les North Carolina Tar Heels qui furent champions en 1982, avec James Worthy comme grande star.

Son père lui a en effet trouvé un campus aux États-Unis où il peut panser ses plaies quand Il a été coupé par son équipe de lycée à l’âge de 15 ans. Comme la côte ouest était à 15 heures et le West 20, il s’est retrouvé à l’UCLA, près de l’endroit où il a pris sa retraite trois ans plus tard, à Anaheim, pour gagner des kilos de muscle et d’efficacité NBA avant un repêchage qui, peut-être, est venu trop tôt. C’était pareil, c’était pareil pour les blessures, c’était pareil pour tout. Mais le fait est qu’Exum n’a pas explosé dans une NBA d’où il part désormais pour Barcelone et l’objectif de se retrouver en tant que joueur. Parfois, plusieurs fois, il s’agit de faire un pas en arrière puis de faire des pas, de nombreux pas en avant.