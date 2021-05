Exxon, Shell et Chevron ont perdu gros cette semaine. Le moteur n ° 1 a mené un coup d’État.

Trois des plus grandes sociétés pétrolières du monde ont été confrontées mercredi à un bilan majeur de leur rôle dans le changement climatique.

Tout d’abord, un tribunal néerlandais a demandé à Royal Dutch Shell de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d’ici 2030 en réponse à un procès intenté par sept groupes environnementaux. Arguant que Shell est liée par une «norme de diligence non écrite» aux droits de l’homme et à l’accord de Paris sur le climat, le tribunal a statué que Shell avait la responsabilité de «contribuer à la prévention d’un changement climatique dangereux». Bien que la décision du juge ne soit pas le dernier mot en la matière, ses propos pourraient affecter d’autres litiges climatiques en cours dans le monde.

Le deuxième bilan est venu lors de l’assemblée inhabituelle des actionnaires de Chevron, au cours de laquelle 60% ont voté pour une résolution recommandant à l’entreprise de réduire ses émissions – non seulement dans son processus de production, mais aussi dans les produits qu’elle vend aux consommateurs. Le vote n’est pas contraignant, mais suit une tendance des autres assemblées d’actionnaires cette année. Une résolution similaire adoptée lors de la récente réunion de ConocoPhillips en mai, et une autre résolution de Philips 66 demande à l’entreprise de produire un rapport sur ses activités de lobbying.

Le dernier est venu un développement encore plus improbable. Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’ExxonMobil, une petite société d’investissement de plaidoyer appelée Engine No. 1, qui ne détient que 0,02% de la société, a organisé un coup d’État en remportant au moins deux sièges au conseil d’administration d’Exxon. (Un troisième siège est toujours un tirage au sort.)

Les militants ont remporté des sièges malgré les concessions de dernière minute d’Exxon pour ajouter un directeur qui avait une «expérience du climat» et des avertissements selon lesquels l’élection des candidats conscients du climat «ferait dérailler nos progrès et compromettrait votre dividende». Le conseil d’administration avait un total de 13 sièges en mai, selon le site Web de la société – mais les conseils d’administration ont un pouvoir de recrutement et de licenciement, et le vote indique que si les actionnaires activistes renforcent leur pouvoir, les dirigeants du secteur pétrolier pourraient trouver leur emploi en ligne.

Ces développements auraient semblé invraisemblables il y a à peine un an, et les militants et autres avides d’action pour le climat voient donc ce moment comme un point de basculement.

Un fonds de pension des enseignants de Californie, par exemple, a jeté son poids derrière les nominés du moteur n ° 1 et a publié une déclaration qui pourrait être interprétée comme un avertissement pour le reste de l’industrie. «Bien que l’élection du conseil d’administration d’ExxonMobil soit la première d’une grande entreprise américaine à se concentrer sur la transition énergétique mondiale, ce ne sera pas la dernière.»

Chacun des événements de mercredi est significatif en soi. Ensemble, ils sont un signal que les entreprises de combustibles fossiles peuvent désormais être tenues juridiquement responsables de leur rôle dans le changement climatique – et que si les dirigeants du secteur pétrolier n’agissent pas sur le climat, ils risquent de perdre leur emploi.

Pourquoi il y a enfin une certaine responsabilité à venir

La raison pour laquelle les entreprises sont confrontées à une certaine responsabilité maintenant, alors que de nombreuses résolutions pro-climat et affaires judiciaires ont échoué auparavant, a à voir avec les turbulences de l’année dernière pour Big Oil. De plus en plus d’investisseurs se méfient des entreprises qui dépendent de la combustion de combustibles fossiles à des fins lucratives dans un monde qui essaie d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici le milieu du siècle. BlackRock, la firme d’investissement géante dirigée par Larry Fink, a déclaré début 2020 qu’elle alignerait les votes de ses actionnaires sur les engagements climatiques. En tant que plus grand gestionnaire d’actifs au monde, il a pesé de son poids derrière le jeu d’Engine No. 1 pour trois nominés au conseil d’administration.

La pandémie de coronavirus, qui a gelé les voyages aériens et fait chuter les prix du pétrole en territoire négatif, a également contribué à faire valoir qu’un modèle commercial centré sur le pétrole ne peut pas être maintenu. Un rapport de mai de l’Agence internationale de l’énergie, un organisme assez conservateur, qui a appelé à «aucun investissement dans de nouveaux projets d’approvisionnement en combustibles fossiles», a commencé immédiatement, pour répondre aux engagements de l’accord de Paris sur le climat, a ajouté plus de carburant au débat.

«C’est un monde différent», a déclaré Danielle Fugere, présidente du groupe d’actionnaires activiste As You Sow, après les développements de mercredi. Les compagnies pétrolières «doivent maintenant dire très sérieusement:« allons-nous dans la bonne direction en matière de changement climatique? »»

Pour la première fois, l’industrie devra peut-être assumer toute la pollution causée par ses produits

Ne vous attendez pas à ce que l’industrie se transforme en un instant. Mais les investisseurs et les tribunaux font enfin une distinction importante: ils demandent aux compagnies pétrolières d’assumer la responsabilité non seulement de leurs processus de production, mais aussi des produits sales qu’elles vendent.

Pendant des décennies, lorsque les compagnies pétrolières ont vanté leurs efforts pour lutter contre le changement climatique, elles se sont concentrées sur une leur impact. Par exemple, l’intégralité des promesses de Chevron sur le changement climatique se concentre sur la réduction de l’empreinte de ses opérations, c’est-à-dire les combustibles fossiles qu’ils brûlent uniquement pour extraire, transporter et raffiner leurs produits. Chevon et d’autres entreprises n’ont pas assumé la responsabilité de la plus grande part de leur problème climatique – la combustion de leurs produits, par exemple dans les voitures et les centrales au gaz naturel. Richard Heede, du Climate Accountability Institute, a découvert dans ses recherches que les produits des principaux pollueurs représentent 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Les actionnaires de Chevron et d’ExxonMobil et le tribunal néerlandais ont rejeté la vision étroite de l’industrie pétrolière de ses émissions, ce qui ajoute une nouvelle pression sur les entreprises pour qu’elles assument leur plus grand impact. Ajuster leur empreinte opérationnelle nécessite des changements relativement mineurs, mais réduire leur impact plus important en aval exigerait des modèles commerciaux entièrement nouveaux qui ne dépendent pas de l’extraction des combustibles fossiles du sol.

Pour être clair, il est peu probable que nous voyons des changements tout de suite. «Les membres actuels du conseil doivent voir que ce vote était vraiment un rejet de l’approche actuelle de l’entreprise face au changement climatique», a déclaré Andrew Logan, directeur pétrolier et gazier de Ceres, une organisation à but non lucratif axée sur les solutions environnementales pour les entreprises, à propos du vote d’ExxonMobil. “[But] cela ne les oblige pas à faire quoi que ce soit de différent.

Pourtant, il y a quelques autres raisons pour lesquelles les compagnies pétrolières voudront écouter.

Le coup d’État d’ExxonMobil a été radical car il a marqué la première fois que des militants pour le climat ont réussi à gagner des sièges au conseil d’administration d’une grande compagnie pétrolière. La victoire ajoute une nouvelle couche de crédibilité et de responsabilité lorsque les actionnaires appellent les entreprises à être plus agressives face au changement climatique: les emplois de cadres pourraient être en jeu. «Cette démonstration que les investisseurs sont prêts à mener une campagne complète pour le conseil d’administration, et essentiellement à renvoyer les administrateurs et les entreprises qui ignorent la volonté des investisseurs, sera certainement considérée comme un signe d’avertissement pour les entreprises de ne pas ignorer ces votes», a déclaré Logan. .

Pendant ce temps, l’affaire Shell démontre que les entreprises commencent à faire face à une «idée très tangible du risque juridique», a déclaré Logan. Cela ne manquera pas d’attirer l’attention de Wall Street.

Il n’est pas encore clair si la décision du tribunal néerlandais – selon laquelle Shell doit réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019 – restera en place. Shell a déjà annoncé son appel. Mais ce n’est que l’un des plus de 1 800 exemples de litige climatique dans le monde, il pourrait donc être le premier de nombreux cas qui obligent les entreprises à respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions. Il y a 1 300 cas aux États-Unis seulement, et beaucoup reflètent des litiges sur le tabac vieux de plusieurs décennies en alléguant que les compagnies pétrolières ont délibérément induit le public en erreur au sujet de leurs produits.

L’année prochaine, les militants pour le climat auront de nouveaux objectifs

Une façon de renforcer la responsabilité dans l’industrie des combustibles fossiles sera de répéter ces résultats auprès d’autres sociétés pétrolières. Les risques liés aux sièges au conseil d’administration peuvent rendre les dirigeants plus susceptibles de répondre aux attentes des investisseurs en matière de réforme climatique, par exemple en fixant des objectifs d’émissions plus agressifs pour leurs produits ou en limitant leur lobbying contre le climat. Si vous êtes Chevron, vous ne voulez pas faire face à une campagne de conseil d’administration comme celle qu’Exxon vient de perdre.

Cela nécessitera plus de pression de la part des géants de l’investissement comme BlackRock, Vanguard et les fonds de pension qui ont adopté des objectifs climatiques.

Ben Cushing du Sierra Club, l’un des nombreux groupes environnementaux qui ont joué un rôle dans les événements de mercredi, a déclaré que la prochaine étape de l’activisme poussera les sociétés d’investissement comme BlackRock à se retourner encore plus contre la direction actuelle d’Exxon. Alors que BlackRock et Vanguard ont soutenu certaines des mesures climatiques de mercredi, ils ont rejeté une autre demande du Sierra Club – tenter de faire élire le PDG d’ExxonMobil, Darren Woods, du conseil d’administration.

«À partir de maintenant, en 2021, [the industry] ne peut pas investir dans de nouveaux projets de combustibles fossiles », a déclaré Cushing. «Pour BlackRock, Vanguard et d’autres investisseurs, ils doivent responsabiliser les dirigeants de ces entreprises et voter contre leur direction.»

Révolutionner le modèle commercial de l’industrie – en fin de compte pour produire moins de gaz et de pétrole – exigera une pression plus constante. Les militants devront livrer bien d’autres jours comme mercredi. «Le vrai test sera maintenant ce qui en résultera en réponse», a déclaré Logan.