Exynos Samsung Galaxy S21 FE passe par la FCC

in

TL;DR

Les documents réglementaires Exynos Samsung Galaxy S21 FE FCC ont été déposés. C’est au moins la deuxième fois que le téléphone passe par la FCC. De précédentes rumeurs non confirmées ont affirmé que ce téléphone pourrait ne plus être publié.

Le dossier montre que le téléphone a le numéro de version SM-G990E. Il s’agirait du modèle du smartphone avec le processeur Exynos interne de Samsung à l’intérieur. La quantité limitée d’informations dans le dossier de la FCC ne permet pas de conclure à 100% qu’il s’agit bien du Galaxy S21 FE, mais toutes les preuves indiquent ce téléphone particulier.

Voir également: Ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy S21 FE

Le statut du Galaxy S21 FE est incertain depuis un certain temps. Nous avons vu beaucoup de fuites pour le smartphone au cours de l’été, y compris des documents précédemment déposés auprès du Bluetooth SIG et une mention sur la console Google Play. Même le manuel d’utilisation du téléphone a fait son chemin sur Internet.

Cependant, des rumeurs sur un éventuel retard de lancement du téléphone ont commencé à surgir il y a environ un mois. Le blâme a été mis fermement sur la pénurie mondiale actuelle de puces de l’industrie technologique qui a affecté de nombreuses industries. Un lancement prévu en septembre aurait été repoussé à la mi-octobre. La semaine dernière, un rapport non confirmé affirmait que le S21 FE était de retour en pleine production. Cependant, plus tôt cette semaine, une autre histoire a affirmé que, selon un porte-parole anonyme de Samsung, l’événement de lancement du téléphone à la mi-octobre n’allait pas avoir lieu après tout. De plus, l’histoire affirmait que Samsung “examinait le lancement du smartphone lui-même”.

Le dépôt du Galaxy S21 FE FCC ne résout en rien le chemin mystérieux que ce téléphone a apparemment emprunté. Verrons-nous réellement ce téléphone sortir? La pénurie de puces fera-t-elle couler le téléphone ? À ce stade, votre supposition est aussi bonne que la nôtre.