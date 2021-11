Exynos SoC avec GPU AMD à venir ?

TL;DR

Samsung a annoncé le lancement d’Exynos le 19 novembre. Nous pensons que la société lancera son premier processeur Exynos alimenté par AMD.

Samsung et le colosse graphique AMD ont annoncé un partenariat pour développer un processeur de smartphone avec des graphiques AMD en 2019, taquinant quelques détails plus tôt cette année. Heureusement, il semble que l’attente pourrait bientôt être terminée.

« Avec les graphismes des jeux qui continuent d’évoluer, montrons à quoi ressemblera le divertissement à l’avenir », lit-on dans un extrait d’un teaser publié sur le compte Instagram Samsung Exynos. Le teaser affirme en outre que « tout change le 19 novembre 2021 ».

En d’autres termes, il semble que l’Exynos 2200 (ou quel que soit le nom de ce processeur alimenté par AMD) sera annoncé ce jour-là. Après tout, le compte de Samsung mentionne des « graphiques de jeu » et AMD est l’un des leaders dans ce domaine.

Alors à quoi doit-on s’attendre de ce premier chipset ? Eh bien, la PDG d’AMD, Lisa Su, a déjà présenté quelques fonctionnalités plus tôt cette année, à savoir le lancer de rayons et l’ombrage à taux variable. Nous nous attendons également à ce que Samsung adopte les derniers cœurs de processeur Armv9, tels que le Cortex-X2, le Cortex-A710 et le Cortex-A510.