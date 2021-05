EY fait un autre investissement dans la blockchain pour répondre à la demande croissante

Ernst & Young (EY), une société de services professionnels, a fait un autre investissement dans la blockchain pour montrer son dévouement à la technologie. La société a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse le 17 mai, notant qu’elle investirait 100 millions de dollars (70460 000,00 £) dans la recherche et l’ingénierie des services de blockchain et de la technologie cryptographique.

Cet investissement aurait pour objectif d’élargir le portefeuille de solutions et de prototypes de contributions au domaine public. Cet investissement intervient après que la société a injecté 1,5 milliard de dollars dans EY People, technologie et audits via la stratégie EY NextWave en septembre de l’année dernière. Avec 100 millions de dollars, EY cherche à atténuer le développement de nouveaux produits, à améliorer l’expérience utilisateur et à accroître l’adoption de la blockchain sur le marché, en particulier maintenant que la tokenisation et les contrats intelligents ont alimenté une nouvelle génération de transactions multi-B2B.

Commentant cette nouvelle, Carmine Di Sibio, président-directeur général d’EY Global, a déclaré

Depuis cinq ans, nous investissons dans la blockchain et développons des solutions innovantes, faisant d’EY un leader dans cette industrie émergente. Alors que l’adoption de la blockchain continue de croître et que nous constatons une demande accrue de la part des clients d’EY, nous sommes ravis d’investir davantage d’EY pour répondre à leurs défis et à leurs besoins.

Une brasserie adopte la solution de traçabilité d’EY

Illustrant la demande de ses solutions blockchain, EY a également annoncé que Birra Peroni, une brasserie italienne, était devenue la première organisation industrielle à intégrer la solution de traçabilité EY OpsChain. Selon l’annonce, la société utilisera la solution pour authentifier les données et les produits tokenisés à l’aide de jetons non fongibles (NFT) basés sur la blockchain Ethereum.

Ce faisant, Birra Peroni sera en mesure de produire des NFT uniques pour chaque lot de bière, améliorant ainsi la traçabilité et l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement. Expliquant comment cette intégration contribuerait à améliorer Birra Peroni, le directeur des affaires générales de la société, Federico Sannella, a déclaré que la société considérait son lien avec la chaîne d’approvisionnement agricole et la qualité de ses actifs stratégiques de malt 100% made in Italy.

Il a ajouté que Birra Peroni estime que la durabilité est profondément liée à la qualité des matières premières et que l’entreprise souhaitait partager cette valeur avec ses clients. Sannella a continué à promouvoir la solution de traçabilité EY OpsChain, affirmant qu’elle aidera l’entreprise à atteindre son objectif d’introduire de la visibilité et de la transparence dans sa chaîne d’approvisionnement tant pour ses partenaires que pour ses consommateurs.