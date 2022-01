Eyal Booker et Delilah Belle Hamlin se seraient séparés

Elle voulait apparemment être célibataire avant la nouvelle année

Eyal Booker de Love Island 2018 et le mannequin Delilah Belle Hamlin se seraient séparés après l’avoir largué.

Delilah, 23 ans, a apparemment mis fin à la relation de deux ans avec Eyal, 26 ans, avant le réveillon du Nouvel An, ce qui lui a permis de prendre un nouveau départ en 2022.

Delilah est la fille aînée de Lisa Rinna, une légende de Real Housewives of Beverly Hills. L’autre fille de Lisa, la sœur de Delilah, Amelia Hamlin sort également avec Scott Disick. Donc la famille est preeeeetty célèbre.

La relation entre Eyal et Delilah a commencé lorsque le couple s’est rencontré à Coachella en 2019 après qu’elle se soit glissée dans ses DM après son apparition sur Love Island en 2018. Au cours de leur relation, ils ont partagé leur temps entre Londres et LA et malheureusement avant leur séparation, Delilah aurait eu un accident surdose de drogue qui l’a laissée à l’hôpital en novembre.

Cependant, des rapports ont indiqué que Delilah Belle Hamlin est maintenant dans un « endroit heureux et bien » après sa séparation avec Eyal Booker. Une source a déclaré à MailOnline que Delilah souhaite se concentrer sur sa carrière et qu’elle veut être célibataire. Ils ont déclaré: « L’année dernière, elle a vécu des moments difficiles, mais elle est sortie de l’autre côté plus forte que jamais et est heureuse, profitant du temps avec ses amis et sa famille, tout en regardant positivement vers l’avenir. »

