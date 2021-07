Eye Spy aux présentoirs Couture Automne 2021 – WWD

in

Les yeux habillés de teintes colorées ont eu un moment lors de la récente saison couture hiver 2021.

Pour Armani Privé Couture, Linda Cantello a habillé les paupières des mannequins d’un bleu coquille d’œuf.

“M. Armani voulait quelque chose de ludique et d’optimiste, donc l’idée des pastels sur les yeux était à la fois un clin d’œil à la couture classique mais aussi en utilisant les pastels de manière chic et en s’éloignant du maquillage des yeux sombres omniprésent », a déclaré le maquilleur international de Giorgio Armani Beauty. “Le bleu était l’idée de M. Armani, et cela m’a laissé perplexe car il a dit qu’il voulait” le bleu des sacs de sucre italiens “. Heureusement, j’ai un assistant italien, ce qui m’a beaucoup aidé.

Pour évoquer des idées pour le look beauté de la présentation couture d’Alexis Mabille, la créatrice a présenté au maquilleur Lloyd Simmonds les vêtements et les décors pour la vidéo et les photos.

« Ma première réaction a été que j’avais besoin de créer quelque chose de graphique et de pointu pour unifier les différentes géométries des vêtements », a déclaré Simmonds. « Deuxièmement, j’avais besoin d’utiliser la couleur de manière simple pour intensifier chaque fille dans l’arrière-plan aux couleurs vives.

“Je pensais que ce serait bien d’utiliser un eye-liner pour raconter l’histoire”, a poursuivi Simmonds. “J’ai donc créé une forme d’eye-liner classique, mais au lieu de noir, j’ai utilisé deux couleurs différentes et contrastées pour créer cet eye-liner ailé classique. Chaque fille avait ses propres couleurs qui fonctionnaient avec sa partie de la collection. Je voulais rester simple, moderne et accessible, mais toujours percutant, pour jouer avec les formes extravagantes de la collection.

Des voyeurs ont également fait leur apparition sur les écrans d’autres marques cette saison, tels que Off-White, Schiaparelli, RVDK Ronald Van Der Kemp et Viktor & Rolf.

Pour en savoir plus, consultez :

Kerby Jean-Raymond entre dans l’histoire avec les débuts de Pyer Moss Couture

L’avenir du maquillage, selon Anastasia Soare, Sir John Barnett et Laney Crowell

La maquilleuse Violette s’associe à Bisous Skateboards