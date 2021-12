Eyeroll: voici l’idée de cadeau de Noël odieuse de Jim Acosta pour les téléspectateurs de Fox

C’est une rude concurrence pour battre Brian Stelter pour le journaliste de CNN le plus ennuyeux, mais Jim Acosta a montré qu’il était toujours à la hauteur, samedi dernier.

L’animateur de CNN Newsroom s’est moqué du vrai sens de Noël en suggérant à ses téléspectateurs d’offrir aux membres de leur famille «d’extrême droite» le cadeau de «vérités» médiatiques ce Noël, en imprimant des articles de CNN à lire. Oui vraiment!

La cerise sur le gâteau, c’est qu’Acosta se moque d’un air suffisant du récent incendie criminel sur le sapin de Noël de Fox News.

Acosta a commencé par viser Fox News et leurs téléspectateurs à propos des textes divulgués le 6 janvier entre Mark Meadows et certains animateurs de Fox News.

S’inspirant du poème de Noël classique, « Twas the Night Before Christmas », s’est moqué Acosta, » Sur Fox aux heures de grande écoute, il y avait une telle peur que certains des textes venaient de là. Mais la nuit suivante, les ancres se sont comportées comme si elles n’avaient pas peur. Comme ils espéraient que leurs propres téléspectateurs ne se souviendraient pas de ce que disaient leurs textes.

Mais l’intelligence s’est arrêtée là. Acosta a continué à attaquer « répugnant » FNC accueille Sean Hannity et Laura Ingraham comme « Télévision d’État nord-coréenne » « couvrant les méfaits d’un dictateur en herbe ».

Quel charme. Il grondait, « Les gars, vous avez été cassé sur vos conneries, sur votre trahison. »

Se référant aux partisans de Trump et aux téléspectateurs du FNC comme une « secte », Acosta a suggéré avec suffisance à ses téléspectateurs libéraux de faire des cartes de Noël décorées avec des personnalités de Fox sur la couverture, mais de les remplir de CNN et d’autres articles des médias MSM.

« Peut-être connaissez-vous quelqu’un, quelqu’un dans votre famille, quelqu’un dans votre quartier qui a besoin d’un peu plus que de la joie de Noël. Ils ont besoin de la vérité, dans un emballage cadeau. Juste pour eux. Envisagez de constituer un petit dossier d’articles », a-t-il expliqué avant de montrer son idée odieuse :

Voici la mienne. J’ai un article de l’Associated Press ici, rapportant qu’ils ont trouvé moins de 475 cas de fraude électorale dans les États du champ de bataille qui ont aidé à décider des élections de 2020. Beaucoup d’autres excellents articles de CNN ici aussi. Si vous en avez, vous pouvez — si vous avez des enfants, vous pouvez les faire décorer le dossier. Sur la couverture du mien, j’ai le sapin de Noël de Fox News, il est là, avec quelques photos de Sean, Laura et Brian. N’oubliez pas le petit Tucker. Il est juste là. Et que Dieu nous bénisse, tout le monde, y compris Vladimir Poutine.

Parce qu’il veut clairement rassembler les familles, Acosta espérait que ses téléspectateurs lui enverraient leurs cartes de Noël CNN :

« Et en attendant, envoyez-moi quelques-unes de vos photos de vos dossiers. Donc si vous en faites un comme ça, [holds up Fox folder] tweetez-moi une photo et nous les présenterons dans l’émission », a-t-il proposé.

Il a expliqué une fois de plus pourquoi cet acte mesquin était nécessaire : « Maintenant, pourquoi faire tout cet effort, demandez-vous ? Je pense que les cadeaux faits à la main sont toujours les meilleurs à cette période de l’année. C’est ce que je dis à mes enfants, mais pensez-y. C’est les vacances. Peut-être avez-vous entendu parler de paix sur terre, bonne volonté à tous ? Ça vaut le coup. »

Je suis presque sûr que bombarder vos proches d’articles de CNN comme un « cadeau » pour les mettre d’accord avec votre politique n’a absolument rien à voir avec le cadeau de Jésus à l’humanité.

Lisez la transcription ci-dessous :

Salle de presse de CNN avec Jim Acosta

18/12/2021

JIM ACOSTA :

Ce qui est encore plus dégoûtant, c’est que l’animateur de Fox News Laura Ingraham, Sean Hannity, ils ont été pris en flagrant délit d’agir comme la télévision d’État nord-coréenne, mentant à leurs téléspectateurs sur ce qui s’est passé ce jour-là, couvrant les méfaits d’un dictateur en herbe, blâmant sympathisants antifa du 6 janvier, et minimisant la violence des jours qui ont suivi. Les gars, vous avez été arrêté sur vos conneries, sur votre trahison.

…

Mais toutes ces discussions sur les vacances m’ont donné une idée. Comment pouvons-nous briser tout le bruit à l’extrême droite. Peut-être connaissez-vous quelqu’un, quelqu’un dans votre famille, quelqu’un dans votre quartier qui a besoin d’un peu plus que de la joie de Noël. Ils ont besoin de la vérité, dans un emballage cadeau. Juste pour eux.

Envisagez-vous de constituer un petit dossier d’articles ? [holds up card with Fox Christmas tree, FNC personalities]Voici la mienne. J’ai un article de l’Associated Press ici, rapportant qu’ils ont trouvé moins de 475 cas de fraude électorale dans les États du champ de bataille qui ont aidé à décider des élections de 2020. Beaucoup d’autres excellents articles de CNN ici aussi. Si vous en avez, vous pouvez — si vous avez des enfants, vous pouvez les faire décorer le dossier. Sur la couverture du mien, j’ai le sapin de Noël de Fox News, il est là, avec quelques photos de Sean, Laura et Brian. N’oubliez pas le petit Tucker. Il est juste là. Et que Dieu nous bénisse, tout le monde, y compris Vladimir Poutine.

Alors, quand vos proches commencent à raconter comment l’élection a été volée, remettez-leur calmement ce dossier de Noël. N’hésitez pas à le personnaliser, avec la façon dont vous célébrez cette période de l’année. Et en attendant, envoyez-moi quelques-unes de vos photos de vos dossiers. Donc si vous en faites un comme ça, [holds up Fox folder] tweetez-moi une photo et nous les présenterons dans l’émission.

Maintenant, pourquoi faire tous ces efforts, demandez-vous ? Je pense que les cadeaux faits à la main sont toujours les meilleurs à cette période de l’année. C’est ce que je dis à mes enfants, mais pensez-y. C’est les vacances. Peut-être avez-vous entendu parler de paix sur terre, bonne volonté à tous ? Ça vaut le coup. Et sur ce, un joyeux Noël à tous, et à tous une bonne nuit.