Ez Abde de Barcelone appelé dans l’équipe marocaine pour la CAN 2021

L’ailier barcelonais Ez Abde a été appelé dans l’équipe du Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Le joueur de 20 ans a fait irruption dans l’équipe première du Barça ces dernières semaines, faisant huit apparitions pour l’équipe de Xavi et marquant son premier but lors du match nul 2-2 contre Osasuna.

Pourtant, les Catalans semblent sur le point de perdre le jeune pendant un petit moment alors qu’il part en mission internationale au cours de la nouvelle année.

Abde pourrait être disponible pour jouer lors du premier match de Barcelone en 2022 le 2 janvier contre le Real Majorque, mais sera ensuite hors de combat pendant quelques semaines.

Le Maroc fait partie du groupe C avec les Comores, le Gabon et le Ghana et disputera son premier match contre les Black Stars le 10 janvier. Les Lions de l’Atlas affronteront ensuite les Comores le 14 janvier et le Gabon le 18 janvier.