Ezekiel Elliott est un problème

Bienvenue dans notre montre de stock de football Fantasy 2021, dans laquelle nous examinerons qui a tendance à augmenter ou à baisser dans la fantasy après chaque semaine.

OK, nous avons deux semaines de football à examiner, assez pour commencer à repenser certains joueurs à des fins fantastiques. Cela devrait vous aider si vous voulez faire une ou deux transactions, que ce soit pour acheter bas ou vendre haut (est-ce trop tôt pour le faire ? Non ! Commencez à demander autour de vous !).

Donc, comme nous le ferons toutes les deux semaines environ, commençons par les bonnes nouvelles pour les propriétaires de fantasy concernant certains des QB, RB, WR et TE que nous avons regardés jusqu’à présent, suivies des mauvaises nouvelles :

STOCKER



QB Daniel Jones, Giants de New York



Les quatre meilleurs buteurs en fantasy jusqu’à présent : Kyler Murray, Patrick Mahomes, Tom Brady et… CE TYPE !

Cette course épique de Daniel Jones n’a pas compté… (via @NFL) pic.twitter.com/0n5r7lkBPj – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 17 septembre 2021

Est-ce que ça va durer ? Peut-être???

RB D’André Swift, Lions de Détroit



Nous avions tous des doutes sur Swift avant cette saison – les Lions vont être mauvais, Jamaal Williams va manger dans son travail, etc. Mais il a capté 12 passes pour 106 verges jusqu’à présent, et sur une équipe qui traînera tout groupe cette année et avec des options de réception limitées sur les Lions, il a une valeur sérieuse en tant que PPR de retour, même si le métrage précipité n’est pas là semaine après semaine.

RB Darrell Henderson, Rams de Los Angeles



Je sais qu’il est blessé, mais il pourrait jouer cette semaine de toute façon.

Il s’agit davantage du fait que la charge de travail a été là pour lui et qu’il a marqué à chacun des deux premiers matchs. Les inquiétudes concernant Sony Michel pourraient être là plus tard lorsque Michel apprendra le livre de jeu, mais jusqu’à présent, il semble que Henderson soit le haut de la page et plus encore.

WR Tyler Lockett, Seahawks de Seattle



Nous savions qu’il était explosif, associant des jeux ÉNORMES à des jeux occasionnels calmes.

Mais jusqu’à présent, il a amassé 278 verges et trois touchés. Ne vous inquiétez pas si vous avez DK Metcalf – il aura son travail.

La connexion Russ à Lockett est spéciale (via @NFL) pic.twitter.com/Gq8S7j4ahP – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 septembre 2021

WR Mike Williams, Chargers de Los Angeles



Oui, il s’éclate officiellement. C’est ce qui se passe lorsque vous remplacez Philip Rivers par Justin Herbert.

WR Rondale Moore, Cardinals de l’Arizona



Treize cibles, 11 attrapés, 182 verges et un score en deux semaines. Oui, on dirait que le choix de deuxième ronde est le WR2 en Arizona. Avec Kyler Murray au QB, c’est une grande nouvelle.

WR Cooper Kupp, Los Angeles Rams



Le meilleur buteur WR dans les ligues PPR et deuxième dans les ligues non-PPR est la cible préférée de Matthew Stafford jusqu’à présent. C’est une mauvaise nouvelle pour quelqu’un d’autre sur cette liste.

WR Deebo Samuel, 49ers de San Francisco



Il est de retour à obtenir toutes sortes de travaux pour les Niners, ce qui n’a pas été génial pour George Kittle. Mais c’est une excellente nouvelle si vous avez repêché ce type.

TE Rob Gronkowski, Buccaneers de Tampa Bay



Le meilleur buteur du tight end pendant deux semaines, et… comment avons-nous sous-estimé la connexion avec Tom Brady ??? Je pensais certainement que le volume ne serait pas là avec Mike Evans, Chris Godwin et Antonio Brown. Oups.

STOCK VERS LE BAS



QB Ryan Tannehill, Titans du Tennessee



Voici une opportunité d’achat bas – bien qu’il n’ait pas lancé un seul touché dimanche, il a montré que sa valeur est entièrement liée à Derrick Henry. Si le grand type court, cela ouvre les choses pour Tannehill. De plus, la connexion Julio Jones pourrait être là.

QB Matt Ryan, Falcons d’Atlanta



Semaine 1 : 164 yards au passage.

Semaine 2 : 300 yards, deux touchdowns et trois interceptions.

Il est clair qu’il n’est plus le Ryan d’antan et que l’offensive des Falcons n’est plus ce qu’elle était. Cela dit, son calendrier à venir comprend les Giants et les Jets.

Matt Ryan lance son 2e pick-six aujourd’hui 🤭 (via @NFL) pic.twitter.com/tl6ywugvfQ – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 septembre 2021

RB Ezekiel Elliott, Cowboys de Dallas



Permettez-moi de commencer par dire qu’il est BEAUCOUP trop tôt pour déclarer que Tony Pollard prend le relais et que Zeke est donezo.

Cependant: ce n’est pas génial que Pollard ait l’air plus explosif et qu’un temps partagé puisse se développer. Zeke n’a pas ressemblé au premier tour que vous auriez pu utiliser pour le drafter.

RB James Robinson, Jaguars de Jacksonville



L’équipe est un gâchis, et même s’il a une moyenne de 4,5 ypc, les Jaguars traînent trop pour qu’il puisse courir comme il l’a fait la saison dernière.

WR Robert Woods, Los Angeles Rams



Il a marqué lors de la semaine 1 et a obtenu neuf cibles la semaine dernière. Il pourrait donc y avoir des jours meilleurs à venir, mais Kupp est clairement WR1 à LA

WR AJ Brown, Titans du Tennessee



Julio Jones siphonne-t-il du travail ? Est-ce que tout cela est lié à Tannehill et à la ligne offensive en difficulté? Je pense que c’est aussi une situation d’achat bas.