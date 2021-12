Samedi prochain, le 11 décembre, à partir de 17h30, une soirée aura lieu à Saragosse, dans le pavillon Siglo XXI, avec la présence du boxeur local super poids welter. Ezequiel Gurria (15-2, 3 KO).

Il affrontera huit rounds contre le Panaméen Jeffrey Rosales (9-13-3, 2 KO). De plus, plusieurs matchs amateurs et K1 et Muay Thai seront joués.