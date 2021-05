Ezinma, ‘Classical Bae’, sort son premier EP – WWD

Ezinma sait qu’il existe des barrières à l’entrée en matière de musique classique: tout le monde ne se sent pas le bienvenu.

«Parfois, quand les gens vont à la salle de concert, ils entendent de la musique classique, et ils se sentent stupides parce qu’ils ne la reconnaissent pas, ou ils ne savent pas comment écouter et quand applaudir», dit le violoniste. «Je voulais supprimer ces barrières pour que les gens se sentent à l’aise et se sentent à leur place dans ces espaces.»

Avec la sortie de son premier EP, «Classical Bae», elle espère initier de nouveaux auditeurs à la musique classique à cordes – et donner aux auditeurs classiques passionnés une entrée dans l’appréciation du hip-hop. Ezinma, qui se produit également sous le surnom de Classical Bae, chevauche les deux enclaves musicales disparates. En tant que violoniste, elle est sur scène au Carnegie Hall et avec Beyoncé à Coachella. Elle a travaillé avec Kendrick Lamar et SZA; elle a travaillé avec Yo-Yo Ma et Joshua Bell. Parfois, elle apporte une approche hip-hop à la musique classique, et parfois elle adopte une approche classique du hip-hop à travers des reprises de violon de chansons comme «Savage» et «Old Town Road».

Sur son premier EP de quatre titres, sorti cette semaine, elle réinterprète des œuvres classiques reconnaissables avec une sensibilité hip-hop, superposant des rythmes sur des interprétations accélérées des morceaux traditionnels. Son approche novatrice de la musique se reflète dans le titre de son EP – «Classical Bae» – et de morceaux comme «Beethoven Pleads the Fifth» et «Vivaldi Springs Forth». «Le but est de servir de pont entre deux genres musicaux opposés et deux sections de la société qui ne se chevauchent peut-être pas musicalement», dit-elle.

Pour la plupart, la communauté classique a soutenu son travail, même si elle a noté quelques réactions indésirables lorsqu’elle a programmé des rythmes sous des sections des 24 Caprices de Paganini. («Les gens disaient: ‘Je ne peux pas croire que vous faites ça, c’est tellement irrespectueux, c’est juste de la musique trash mélangée avec cet incroyable compositeur Paganini’ – des choses comme ça», dit-elle.)

Comme beaucoup de musiciens, ses performances live sont reléguées à Zoom depuis un an. Mais le manque de performances a également présenté une opportunité; elle a pu poursuivre une deuxième maîtrise en musique et composition de films. (Elle a fait ses études de premier cycle à l’Université du Nebraska Lincoln et sa première maîtrise à la Mannes School of Music de la New School.) Elle a récemment terminé de travailler sur un court métrage néoréaliste et a précédemment écrit “The Times of Bill Cunningham.” Plus tôt cette année, elle est apparue devant la caméra comme sujet d’un court documentaire pour la série «Female Trailblazers» de Bulgari, en collaboration avec le Tribeca Film Festival et Bulgari.

L’année écoulée l’a également ramenée à certains des plus grands succès de la musique classique. Dans la solitude de la pratique, elle est attirée par les œuvres solos pour violon qui sont stimulantes, mélancoliques et belles – les 16 sonates et partitas de Bach, le concerto pour violon de Tchaïkovski. «J’essaie toujours de pratiquer des choses incroyablement difficiles», dit-elle. «Parce que je suis plus à l’aise avec l’instrument lorsque je repousse constamment mes limites techniques.»

Alors que sa formation classique lui a appris à tendre vers la perfection, l’expérience d’Ezinma en travaillant avec des artistes pop lui a rappelé à quoi sert la musique: «Partager et bonnes vibrations, et donner aux gens une expérience afin qu’ils puissent être transportés et élevés», dit-elle. «Je pense que parfois, dans la musique classique, les gens se perdent tellement dans la perception qu’il est facile d’oublier qu’il s’agit de musique réelle – et que la musique est censée être partagée, exprimée et amusante.»

