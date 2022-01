Ezra Miller dévoile les détails du film The Flash et l’univers de Zack Snyder

Ezra Miller, qui portera à nouveau le costume de sprinter écarlate dans le film solo du héros sous Andy Muschietti, révèle si The Flash effacera le Snyderverse au motif qu’il n’y a « aucun pouvoir ou force dans aucun mégavers connu ».

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue, de nouvelles informations ont récemment suggéré que le film Flash détruirait l’univers DC, relançant ainsi complètement la chronologie de la saga. Raison pour laquelle, les contributions de Zack Snyder à l’univers cinématographique DC pourraient bien être affectées.

Cependant, l’acteur a tenu à préciser sa position concernant l’argument concernant son film solo en tant que sprinter écarlate lorsqu’il a répondu au Flash Film News via son compte sur Instagram.

« Aucun pouvoir ni aucune force dans aucun mégavers connu ne pourrait effacer le puissant travail de Zack Snyder. Vous pouvez prendre ce rendez-vous. Amenez-le à la banque, aux écoles, à l’armée, à l’autre pilier du capitalisme que j’oublie pourquoi, si vous essayez de penser à plusieurs choses, vous en oubliez toujours une », a déclaré Miller

Il faut rappeler que le film de Muschietti retrouvera justement le général Zod de Michael Shannon et son lieutenant, Faora-UI et cela, même sans la présence de Superman de Cavill, dedans, Kara Zor-El, plus connue comme l’héroïne, Supergirl et ça, sera joué par Sasha Calle.

Photographie de la nouvelle bande-annonce du prochain film The Flash. Photo : Instagram via @DCComicsMéxico.

De plus, le film comprendra un grand moment attendu par les fans. Le face-à-face entre Batman de Ben Affleck et celui incarné par Michael Keaton, qui envisage quant à lui de rejoindre une autre production de Warner Bros. au sein de l’univers étendu de DC, le film Batgirl et dont la première aura lieu sur HBO Max.

En attendant, pour savoir ce qui se passe dans le film solo de The Flash avec Ezra Miller dans la peau du sprinter, les fans devront attendre sa première en salles le 4 novembre 2022. Avec lui composent également le casting, Kiersey Clemons, reprenant son rôle d’Iris West, Ron Livingston et Maribel Verdú en tant que parents de Barry Allen.

Source : Cependant