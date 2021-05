Ezra Miller joue Salvador Dalí dans le nouveau biopic Dali Land

Il va sans dire que Dalí était un personnage excentrique, l’un des plus excentriques du 20e siècle. Ses blagues et apparitions publiques ont été documentées, en plus de son travail et tout le symbolisme qui vous entoure, Ezra a donc assez de matière pour incarner l’artiste espagnol. Et certainement Miller a la capacité d’être quelqu’un de très excentrique, on l’a déjà vu avec Saint Laurent, dans We Need to Talk About Kevin ou dans Le monde de Charlie.

– (Instagram @ysl)

Dali Land a déjà terminé le tournage au Royaume-Uni et est actuellement en post-production. Ils n’ont pas révélé le premier regard de Ezra en tant que jeune Dalí et ils n’ont pas non plus publié le premier aperçu, nous avons hâte! Barbara Sukowa sera celui qui jouera Gala, muse et épouse de l’artiste.

La date de sortie de Dali Land doit également être confirmée.