F&O watch : astucieux pour générer des bénéfices si clôture dans une fourchette de 16 150-16 350 ; Bank Nifty reste positif

Par Rajesh Palviya

Dans la série actuelle Nifty, un ajout de longue durée a été observé avec une augmentation du prix de 2,88 % et une augmentation de l’OI de 32,90 % comme mercredi où il y a eu l’ajout de 29,02 actions lakh dans OI, passant de 88,24 lakh à 117,27 actions lakh. Le renversement de Nifty August s’élève à 9,70 % ; tandis que Nifty Put Call Ratio, un indicateur de sentiment utilisé par les traders pour évaluer le sentiment et l’humeur du marché, est actuellement à 1,53 contre 1,16 la semaine dernière, indiquant un biais positif avec prudence à des niveaux plus élevés.

India VIX, un indicateur de volatilité du marché souvent appelé la jauge de peur, se négocie actuellement à 13,21 % contre 12,94 % la semaine dernière. La volatilité implicite des options Nifty ATM pour la série actuelle est de 13,44 % contre 12,09 % la semaine dernière, indiquant un mouvement volatile marginal de chaque côté au cours de la session à venir.

La distribution OI des options Put Nifty montre que 16 000 ont la concentration d’OI la plus élevée, suivis de 15 900 et 16 200 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle et sur le front d’appel 16 300 suivis de 16 400 et 16 500 ont été témoins d’une concentration d’OI significative et peuvent agir comme résistance pour l’expiration actuelle.

Dans les options hebdomadaires, il y a eu une écriture d’appels à 16 400 prix d’exercice suivis de 16 300 et 16 350, tandis que du côté des options de vente, une activité notable d’écriture a été observée à 16 000 et 16 200 prix d’exercice. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation immédiate entre 16 400 et 16 100 niveaux.

Dans la série actuelle, une couverture courte a été observée dans Bank Nifty Futures avec une augmentation du prix de 3,62 % et une diminution de l’OI de -11,05 % comme mercredi où il y a eu un dénouement de 2,17 lakh actions dans OI, passant de 19,61 lakh à 17,44 lakh partage. Le roulement d’août de Bank Nifty s’élève à 6 % ; tandis que le Bank Nifty Put Call Ratio, un indicateur de sentiment utilisé par les traders pour évaluer le sentiment et l’humeur du marché, est actuellement à 1,23 contre 0,79 la semaine dernière, indiquant un biais positif avec prudence.

La distribution d’OI des options de vente Bank Nifty montre que 35 000 ont la concentration d’OI la plus élevée, suivis de 35 500 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle et sur le front d’appel, 37 000 suivis de 36 000 et 36 200 ont connu une concentration d’OI importante et peuvent agir comme résistance.

Dans les options hebdomadaires, la vente d’appels a été vue à 36 000, 36 200 et 37 000 grèves tandis que du côté des options de vente, elle a été vue à 35 500 et 35 000. Les données sur les options indiquaient une fourchette de négociation immédiate entre 35 000 et 36 500 niveaux.

La concentration élevée d’intérêts ouverts dans Nifty à l’expiration du 5 août 2021 est à 16300 Call et 16200 Put indique un mouvement lié au range jeudi et pour en profiter, nous suggérons une stratégie appelée SHORT STRADDLE. Cette stratégie implique la vente de (ATM) CALL & PUT un lot chacun de 16 250 grèves ayant une prime de 46 et 44 respectivement, générant un afflux total de Rs. 4 500 (90 points). Comme il s’agit d’un spread de crédit du point de vue du profit, cette stratégie générera un profit maximum de Rs 4 500 limité à la prime totale reçue si Nifty ferme exactement à la grève vendue, c’est-à-dire 16 250 à l’expiration ; cependant, si Nifty dépasse le seuil de rentabilité supérieur de 16 340 ou le seuil de rentabilité inférieur de 16 160, la perte peut être pratiquement illimitée et il est donc conseillé de maintenir une prime combinée (c’est-à-dire ajouter une prime d’appel + mis ensemble) stop loss de 130- 140 points de sorte que si, pour une raison quelconque, il y a un large mouvement dans Nifty, l’exposition à une perte illimitée peut être réduite.

La stratégie générera des bénéfices si Nifty reste dans la fourchette de 16 150 à 16 350 jusqu’à l’expiration et se ferme également entre le même que le THETA ou le TIME DECAY des options fonctionnera doublement en notre faveur, ce qui en fera finalement le meilleur scénario à mesure que nous nous rapprochons. au jour d’expiration à chaque heure qui passe.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

