F Ceci. Pas vraiment. F The Effing F Out of This. ⋆ 10z viral

Tous les jours. Chaque jour toujours aimant. Jour après jour, c’est une autre chose à laquelle ce pays pourrait trouver une solution s’il en avait la volonté.

1. Si c’est un jour qui se termine par «Y», une personne noire est probablement menacée ou pire par un flic trop zélé.

2. Chaque jour, les gens risquent leur vie en allant à l’école, en faisant du shopping ou en regardant un film parce qu’un maniaque qui a un accès illimité aux armes à feu peut être là.

3. Chaque jour, un républicain répond aux dites crises en les aggravant. Vous avez une épidémie de violence? Adopter une loi stipulant que toute personne de plus de 21 ans peut acheter une arme de poing sans vérification des antécédents, sans permis ni formation. Vous avez un problème avec la brutalité policière? De toute évidence, la réponse est de criminaliser les manifestations ou, dans le cas de la Floride, d’immuniser les gens contre leur homicide involontaire coupable.

4. Vos citoyens ont-ils failli mourir de froid en masse parce que la déréglementation des services publics était folle? Faites chanter l’hymne national aux Dallas Mavericks de la NBA par la loi de l’État. (Protip: Mark Cuban va probablement poursuivre et gagner parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à chanter une chanson.) Ensuite, bien sûr, dégrégulez davantage.

5. Avez-vous une épidémie majeure de maladie virulente dans votre état? Retirez le pouvoir d’émettre des restrictions au gouverneur. Puis blâmez dit le gouverneur lorsque, comme on pouvait s’y attendre, la situation devient incontrôlable. Vous savez, pour ne rien faire.

6. Un vaccin cause-t-il moins de caillots sanguins que dans la population normale? (Pointe du chapeau à Laura Clawson.) Gémissements sur les médias de droite jusqu’à ce que le gouvernement soit obligé de les suspendre, aggravant ainsi une situation déjà stressée.

7. Pensez-vous qu’en tant que femme, vous avez le droit de décider qui a ou n’a pas de relations physiques avec vous, même si vous êtes en état d’ébriété? Eh bien, la Cour suprême du Minnesota aimerait vous dire quelque chose.

8. Avez-vous une épidémie de sans-abri dans votre ville? Adopter une loi criminalisant les aider puis les arrêter pour vagabondage.

9. Est-ce que seulement 18 pour cent de vos citoyens sont vaccinés contre Covid? Demandez à un stade de baseball rempli de personnes qui ignorent la demande de masque. Ensuite, demandez-vous des semaines plus tard si regarder les Texas Rangers valait ce qui pourrait finir par provoquer un voyage pour voir l’oncle Venty. Pour référence, les Texas Rangers ont probablement la pire équipe de leur histoire de franchise.

10. N’avez-vous littéralement rien fait, zippo, pas un truc de mère pour aider le nouveau président à sauver le pays? Pleurer parce qu’il ne tweete pas assez mal.

Regardez, ce n’est qu’un échantillon. L’ouest peut s’assécher à cause des changements climatiques, et chaque fois que je sors de notre garage, je vois surtout des SUV et des fourgonnettes sur la route. En fait, les Américains sont tellement amoureux des VUS que de nombreux constructeurs automobiles envisagent d’arrêter les berlines.

Américains, ça ne semble pas s’en soucier. Ils ne sont intéressés que par la gratification immédiate et ne montrent aucun intérêt, du moins en nombre suffisamment élevé, à créer un réel changement. Bien sûr, ils votent pour cela. Le président Biden est le changement. Mais c’est un très bon homme qui s’est entouré de compétence et qui est interpellé à chaque tournant par des narcissiques malveillants cherchant à liquider leur propre nation.

Et que font les Américains? Que font-ils lorsqu’on leur demande d’être intelligents, de conserver, d’être plus respectueux et de se protéger les uns les autres? Ils font ceci:

Texas Rangers Home Opener 5 avril 2021.

Plusieurs choses ressortent de cette image, notamment à quel point elles se ressemblent toutes. Surtout en surpoids, qui ne font probablement rien pour protéger leur santé ou celle des autres.

Ensuite, ils rentreront probablement chez eux dans un SUV désagréable.

Si les Américains ne commencent pas à se soucier, que pensent-ils exactement qu’il va arriver à notre «empire» à temps?

Nous ne pouvons pas chanter une chanson ou défendre un drapeau pour nous en sortir.

Nous devrons prendre des mesures pour que ces symboles signifient réellement quelque chose, autre qu’une chance pour les gros hommes chauves de tousser les uns sur les autres dans une expression de «liberté».

Et puis vient demain …

-ROC

