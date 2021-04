F.Gary Gray réalisera Vin Diesel dans la comédie d’action Muscle ⋆ .

]]>]]>

STXfilms a annoncé que le réalisateur F.Gary Gray se réunira avec Le destin des furieux star Vin Diesel pour la comédie d’action Muscle.

«Il y a peu de réalisateurs qui peuvent égaler les compétences de Gary avec le caractère, la comédie et la grande action, c’est pourquoi il est l’un des réalisateurs les plus accomplis et les plus demandés aujourd’hui», a déclaré Adam Fogelson, président de STXfilms. «Au fil des ans, Vin et moi avons travaillé ensemble sur un certain nombre de films à succès et c’est un plaisir de revoir Vin et Gary après leur succès d’un milliard de dollars sur Le destin des furieux. Ce sera l’un des films les plus attendus sur notre ardoise. »

Détails du tracé pour Muscle sont gardés secrets, mais Gray réalisera à partir d’un scénario de Scott Taylor et Wesley Jermaine Johnson, avec John Swetnam et Malcolm Spellman ayant écrit le dernier brouillon.

Diesel a été vu pour la dernière fois chez Sony Injecté de sang, et reprend son rôle de Dominic Toretto dans Rapide et furieux 9 Ceci peut.

