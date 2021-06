‘F *** in’ White Guys:’ Le drame de la thérapie HBO déplore le problème des hommes blancs hétérosexuels cis ⋆ 10z viral

Les hommes blancs sont les pires ! C’est le message de In Treatment de HBO, un drame sur une femme thérapeute noire soi-disant empathique qui travaille avec un éventail de patients.

Cette saison, la thérapeute Brooke (Uzo Aduba) a pris en charge un patient nommé Colin (John Benjamin Hickey) qui était allé en prison pour avoir trompé ses clients. Colin est un hétéro blanc décrit dans divers épisodes comme un « narcissique » ou un « connard ». Puisqu’il est un homme blanc hétéro, il va de soi qu’Hollywood ferait de lui un crétin.

Dans l’épisode de dimanche, “Colin: Semaine 5”, Colin se présente à la porte de Brooke une nuit parce qu’elle n’a pas signé avec son agent de probation au sujet de leurs sessions. Il entre chez elle pour aller aux toilettes, puis attend qu’un chauffeur Uber vienne le chercher. En attendant chez elle, il parle à Brook de sa jeunesse alors qu’il voulait prendre des risques et vivre plus qu’une “vie ordinaire”.

Brooke répond, non pas en tant que thérapeute, mais en tant que « Brooke l’être humain, qui a bu quelques verres et se sent un peu » avec un discours sur le problème des hommes blancs hétérosexuels dans l’histoire.

Brooke : Cette merde est plus grosse que toi. Vous êtes un homme cis blanc hétéro. Le monde a été construit par vous et pour vous, à capturer, à réaliser, à acquérir, à planter votre putain de drapeau. Aucun obstacle, rien à surmonter sauf votre propre paresse et votre propre doute. Et, au fait, donne-moi une putain de pause. Et si tu ne deviens pas un grand homme, eh bien, pourquoi pas ? Tout est là pour la prise. Si tu ne deviens pas génial, c’est parce que tu es une merde, ou un lâche ou un imbécile. Et puis le reste du monde paie le prix lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur parce que vous n’avez aucune idée de ce que vous ressentez ou pourquoi vous le ressentez. Certaines personnes… Beaucoup de gens, ces gens dont vous venez de parler, ils veulent juste avoir une maison dans un quartier décent, envoyer leurs enfants dans une école sûre. Je voulais juste faire quelque chose que j’aimais faire, et putains de blancs, vous devez briser le modèle de réussite pour avoir l’impression d’avoir fait n’importe quoi. Bien devinez quoi? Cette merde est impossible sans prendre des raccourcis, jouer avec le système, marcher sur d’autres personnes, sans une merde de dommages collatéraux. Vos visites chez le médecin font-elles bouger la bourse ? Vos dîners déterminent-ils le prochain leader du monde libre ? Parce que tout ça, c’est de la merde patriarcale, mesurant la bite. Toutes ces discussions sur le renommage des bâtiments et ainsi de suite parce qu’un tel était un monstre ? Je dis, abattez-les tous. Si votre nom est inscrit sur le côté d’un bâtiment, il y a de fortes chances que vous ayez fait des trucs horribles pour l’y amener. La philanthropie n’est qu’un moyen de laver le sang de vos milliards.

Si les scénaristes de cette émission croient vraiment aux idées haineuses qu’ils y promeuvent, ils ont besoin d’une véritable thérapie, mais pas du genre que Brooke propose.