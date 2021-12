F Stock : Ford s’est réinventé avec succès en tant que fabricant de véhicules électriques

Avec le cours de l’action de Ford Motor Co. (NYSE :F) glissant de son récent sommet de 52 semaines, c’est maintenant une excellente occasion d’acheter des actions du légendaire constructeur automobile américain.

Source : TY Lim / Shutterstock.com

Début novembre, l’action F a clôturé au-dessus de 20 $ pour la première fois depuis 2001. Pas plus tard qu’en avril 2020, le cours de l’action Ford se négociait en dessous de 5 $, ce qui le place en territoire penny stock. Les actions du constructeur automobile ont commencé en 2021 à 8,52 $ par action. Depuis lors, il a augmenté de 129% pour s’échanger maintenant à 20,27 $, soit 6% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 21,49 $ atteint le 10 décembre.

L’incroyable progression de cette année est le résultat de l’exécution réussie par Ford de sa stratégie de véhicule électrique (VE). Cette année, Ford a lancé plusieurs modèles très attendus alimentés par batterie de certains de ses véhicules les plus emblématiques, notamment la camionnette F-150 et la muscle car Mustang.

Compte tenu de l’efficacité et de la rapidité avec laquelle Ford va de l’avant avec ses plans de véhicules électriques, les investisseurs devraient rechercher toutes les occasions d’acheter la baisse de ce constructeur automobile légendaire.

Fortes ventes et demande

Ford mise sur les véhicules électriques et s’est publiquement fixé pour objectif de produire 600 000 voitures, camions et SUV alimentés par batterie d’ici 2024 et de dépasser le leader du marché. Tesla (NASDAQ :TSLA) Dans le processus.

Pour réaliser cette noble ambition, Ford investit 11,4 milliards de dollars pour construire sa plus grande usine au Tennessee et deux usines pour développer des batteries qui seront basées dans le Kentucky. Ensemble, ces trois installations de production créeront 11 000 nouveaux emplois bien rémunérés.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que Ford visait à ce que la moitié de tous les véhicules qu’elle fabrique soient entièrement électriques d’ici 2030. plus tôt cet automne.

À cette fin, Ford accélère la production de sa Mustang Mach-E, une version électrique de sa muscle car Mustang de longue date et extrêmement populaire. Le Mach-E a reçu de bonnes critiques et s’est incroyablement bien vendu. Tellement bien que Ford a annoncé qu’il triplerait sa production de Mach-E dans son usine de fabrication au Mexique. De plus, Farley a déclaré récemment que la demande pour le pick-up F-150 Lightning, qui sortira bientôt, est si importante que le constructeur automobile a dû arrêter de prendre des précommandes. Le F-150 Lightning devrait entrer en production au printemps et Ford a cessé de prendre des réservations pour le nouveau véhicule après avoir atteint 200 000 précommandes. En raison de la demande écrasante, Ford a annoncé son intention de doubler la production du F-150 Lightning à 80 000 camions par an.

Revenus et mises à niveau des analystes

L’action F a connu une forte hausse fin octobre lorsque la société a annoncé des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street dans tous les domaines.

Le constructeur automobile a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 51 cents, soit près du double des 27 cents par action prévus par les analystes. Les revenus du troisième trimestre se sont élevés à 33,21 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux 32,54 milliards de dollars prévus. Ford a également annoncé de nouvelles prévisions de bénéfices ajustés pour l’année entière entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars, contre 9 à 10 milliards de dollars auparavant. Les bénéfices ont battu et les prévisions révisées à la hausse ont fait grimper les actions de Ford de 9% après les heures de négociation le jour où elles ont été annoncées.

Les solides bénéfices et les perspectives ont également conduit un grand nombre d’analystes qui suivent la société à réviser leurs objectifs sur l’action F.

Wells Fargo (NYSE :WFC), par exemple, a maintenu une cote de « surpondération » sur les actions Ford et a relevé son objectif de cours sur l’action à 25 $ contre 19 $. De la même manière, Barclays (NYSE :BCS) a réitéré une note « surpondérée » sur les actions Ford et a augmenté son objectif de cours à 23 $ contre 18 $ auparavant. Wells Fargo a déclaré que la production de Ford devrait augmenter de 9 % dans le monde en 2022 par rapport à 2021, avec une croissance de la production nord-américaine de 16 % l’année prochaine. Ces mises à jour des analystes reflètent un sentiment généralement positif envers Ford et ses perspectives à court et moyen terme. L’objectif de cours médian de l’action Ford se situe désormais à 20 $ par action.

Ride The Momentum en stock F

Ford est l’une des meilleures histoires de redressement dans les entreprises américaines en ce moment.

La longue réinvention en gestation du constructeur automobile s’est concrétisée alors que l’entreprise s’est redéfinie avec succès en tant que fabricant leader de véhicules électriques. Avec une demande croissante pour ses véhicules Mustang Mach-E et F-150 Lightning, des investissements majeurs réalisés dans ses capacités de fabrication et la bonne gestion en place sous la direction du PDG Jim Farley, Ford semble maintenant tirer sur tous les cylindres.

Le cours de son action ne devant pas rester longtemps autour de 20 $, les investisseurs devraient agir maintenant et prendre position. L’action F est un achat.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.