“ F *** you ” – Canelo impliqué dans une confrontation furieuse avec Demetrius Andrade qui veut se battre après la victoire de Billy Joe Saunders, mais il semble que Caleb Plant soit le suivant

Demetrius Andrade a été impliqué dans une furieuse guerre des mots avec Saul ‘Canelo’ Alvarez après sa victoire écrasante contre Billy Joe Saunders samedi soir.

Plus de 73000 personnes étaient présentes pour le combat très attendu, qui a commencé par l’explosion de Saunders hors des blocs avec une tonne d’énergie, mais n’a pas réussi à décrocher un tir marquant.

La star mexicaine livre pour livre a consolidé sa réputation de meilleur super-moyen du monde avec une victoire au Texas

Saul ‘Canelo’ Alvarez est maintenant champion du monde WBO, WBA, WBC et Ring Magazine chez les super-moyens

Après l’éclatement précoce de Saunders, Alvarez a pris le contrôle de l’anneau pour piéger l’Anglais dans le coin et se faufiler dans plusieurs tirs au corps.

L’élan a brièvement changé au cinquième tour lorsque Saunders a assommé le Mexicain avec un solide crochet gauche.

Cependant, Alvarez a rapidement retrouvé son calme, surpassant son adversaire jusqu’à ce qu’il décroche une rafale de coups de poing à la tête au huitième round, ce qui a ouvert une coupure sous l’œil droit de Saunders – ce qui a amené son coin à appeler le combat.

Après la victoire de TKO, Alvarez détient maintenant trois des quatre ceintures dans la division 168lb, mais l’actuel champion des poids moyens WBO Andrade veut clairement une part de l’action.

Ed Mulholland / Salle de match

Demetrius Andrade, champion des poids moyens de la WBO, s’est écrasé lors de la conférence de presse

Interrompant les questions, Andrade a commencé à applaudir et a dit: «Alors, quand pouvons-nous faire quelque chose? Faisons en sorte que cela arrive. Quoi de neuf, Canelo? Félicitations aujourd’hui, bon travail bébé, bon travail. Je suis un grand fan… mais que se passe-t-il? Quand pouvons-nous y arriver? Ce que tu penses?”

Canelo n’était pas d’humeur pour Andrade d’essayer de voler son tonnerre, rétorquant dans un anglais parfait: «Je sais [you’re a fan]. Mec, tu te bats avec personne. Vous êtes un champion mais vous ne vous battez avec personne. Vous avez gagné la ceinture avec personne.

Andrade a répliqué: «Beaucoup de gens n’ont combattu personne. Qu’est-ce que tu veux dire, mon frère? Rocky Fielding [who Canelo beat in 2018] – qui s’est-il battu?

Les choses ont commencé à s’aggraver à ce stade, le père d’Andrade et son entraîneur Paul criant également à Canelo: «Vous l’évitez à 154, vous l’évitez à 160, maintenant vous allez l’éviter à 168.»

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo et le chef de Matchroom Boxing Eddie Hearn n’ont pas eu le temps pour les singeries d’Andrade

La sécurité a demandé aux deux hommes de partir, tandis que le promoteur Eddie Hearn – qui fait également la promotion d’Andrade – les a suppliés d’arrêter, avant qu’Alvarez ne crie: «Sortez d’ici, mec. S’il vous plaît, sortez le f *** d’ici. C’est ma nuit.

Le père d’Andrade a alors explosé et a été immédiatement escorté en criant: «Ne lui dis pas de sortir ici. F *** vous. Allez-y, venez. Venir. Soyez ab ****. Va te faire foutre. »

Andrade lui-même a également lancé des insultes à Alvarez, en disant: «Ne me jurez pas contre moi. Ne parle pas à mon père comme ça. Je vais te faire foutre. Je viens de vous poser une question simple. Que vas-tu faire? Vous êtes dur? Surveille ta bouche, mon frère. Je t’ai félicité mon frère, fais attention à ta bouche.

Canelo a immédiatement riposté en disant: «Hé, sors d’ici parce que je vais te faire foutre tout de suite maman *****. Hé, sors d’ici.

Ed Mulholland / Salle de match

Le contre-uppercut de Canelo a causé une blessure au Britannique en huitième

«Hé, tu es un horrible combattant. Vous n’avez jamais gagné contre un bon combattant. Vous êtes un horrible combattant. Horrible combattant. Juste un jour de paie, un jour de paie, vous voulez un jour de paie, je le sais.

Andrade vient de remporter une victoire contre le Britannique Liam Williams le mois dernier, mais Canelo a déjà annoncé son intention de remporter le titre mondial incontesté des super-moyens et de défier Caleb Plant ensuite.

Le champion IBF a conservé son titre avec une victoire convaincante contre Caleb Truax en début d’année, avec la star mexicaine livre pour livre maintenant sur l’Américain.

«C’est mon plan, aller chercher la ceinture», a déclaré Canelo à DAZN lorsqu’on lui a demandé s’il voulait Plant après la victoire au Texas.

«Je viens mon ami.»

Beating Plant le verrait devenir le tout premier champion incontesté de la division de 168 livres, que ce soit à l’ère des trois ou quatre ceintures, mais le roi livre pour livre, cependant, n’est pas non plus opposé à combattre Jermall Charlo – et le poids moyen non plus.

«Je vais perdre mon titre et je suis arrivé à 168 pour y arriver maintenant», a-t-il écrit sur une histoire Instagram supprimée. «La boxe doit voir ça.»