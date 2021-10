Image : La vie de Nintendo

Vous vous souvenez peut-être F-Zero Climax, hum… peut-être pas ! C’était un jeu sorti sur Game Boy Advance de Nintendo en 2004 et n’a jamais été localisé en dehors du Japon. Il se trouve également que c’est l’entrée la plus récente de la série, qui remonte maintenant à plus de 17 ans.

Bien qu’une localisation officielle ne se produise peut-être jamais à ce stade, les fans sont encore une fois allés au-delà. Le dernier projet communautaire désormais mis à la disposition du public est le « Projet de traduction F-Zero Climax« . Il s’agit d’une « traduction non officielle » – permettant aux joueurs de découvrir le long scénario mettant en vedette Rick Wheeler, ainsi que ce que le reste du jeu a à offrir.

Bien qu’il y ait eu des efforts de localisation pour ce titre auparavant, il s’agit techniquement du premier correctif « complet » pour Climax, comme l’a noté l’utilisateur de Twitter GaucheArtist. Et l’équipe derrière cela explique comment il présente « tout » traduit et localisé :

« En 2004, le dernier jeu F-Zero est sorti au Japon, c’était aussi le dernier jeu F-Zero sorti, mais il n’est jamais sorti en occident… Jusqu’à maintenant ! Cette traduction non officielle est comme si elle était sortie officiellement le anglais, avec tout traduit et localisé, alors ne manquez pas la dernière aventure de Rick Wheeler, et BOOST FIRE ! Nous espérons vraiment que tout le monde pourra en profiter ! »

Les localisations des fans des titres Nintendo uniquement au Japon ne sont pas vraiment nouvelles. Plus tôt cette année, le correctif de traduction pour les fans de Mother 3 a été mis à jour – conformément au 15e anniversaire du jeu. Juste cette semaine, nous avons également vu un hack de ROM Zelda II qui a supprimé tous les « trucs ennuyeux » du jeu.

Aimeriez-vous voir Nintendo localiser un jour F-Zero Climax ? Intéressé à jouer une version anglaise de celui-ci? Laissez un commentaire ci-dessous.