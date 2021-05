F1 2021 ajoute Senna, Schumacher et cinq autres «icônes» au mode Mon équipe · .

Michael Schumacher, Ayrton Senna et cinq autres personnages célèbres de la F1 peuvent être embauchés comme coéquipiers dans le mode Mon équipe mis à jour de F1 2021, ont annoncé aujourd’hui Codemasters et EA Sports.

Dans une première pour la série officielle de jeux F1, les joueurs qui achètent l’édition Digital Deluxe de F1 2021 auront la possibilité d’embaucher sept noms célèbres des 30 dernières années.

Les sept «icônes» que les propriétaires de l’édition Digital Deluxe pourront sélectionner sont Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, David Coulthard, Jenson Button, Felipe Massa et Nico Rosberg.

Les pilotes classiques seront enfermés derrière un système à trois niveaux, les joueurs ayant la possibilité d’embaucher une seule icône de leur choix au début de la partie. Les détails sur les icônes qui seront verrouillées derrière chaque niveau ou les pilotes disponibles dès le début du jeu n’ont pas encore été révélés.

Avec le retour de My Team, chaque pilote disponible aura à nouveau une cote de capacité attachée. Alors que les notes pour le champ 2021 seront révélées à une date ultérieure, les notes pour les “ icônes ” ont été annoncées.

Analyse: Pourquoi la F1 2021 sera-t-elle beaucoup plus chère pour certains – et trois pistes seront manquantes au lancementSchumacher et Senna ont reçu une note égale de 94, juste un de plus que Prost (93). Button aura une cote de conducteur de 90, supérieure à Rosberg (89). Les deux seuls non-champions de la sélection auront la note la plus basse parmi les «icônes»: Coulthard (87) et Massa (86).

Codemasters et EA Sports ont également révélé que Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc figureraient également sur la couverture du jeu.

F1 2021 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC via Steam le vendredi 16 juillet. L’édition Digital Deluxe est disponible au prix de 74,99 £ sur le PlayStation Store officiel, tandis que l’édition standard du jeu sera au prix de 59,99 £.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Évaluations des pilotes “ Icon ”

Bande-annonce F1 2021 Deluxe Edition

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

JeuxParcourir tous les articles sur les jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: