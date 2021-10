Esteban Ocon dit que davantage de travail est nécessaire sur le Circuit des Amériques pour atténuer ses bosses avant le Grand Prix des États-Unis de l’année prochaine.

Plusieurs pilotes se sont plaints des bosses qui se sont développées sur le circuit ces dernières années. Les opérateurs du circuit ont pris des mesures pour les assouplir avant le retour de la F1 la semaine dernière, mais Ocon pense que davantage doit être fait avant la course de 2022.

« Ils sont à la limite de la fiabilité », a expliqué Ocon. « Si nous revenons l’année prochaine et qu’il y a encore un pas dans cette direction, je pense que les voitures commenceront à vraiment faire face à des problèmes.

« Quand vous allez lentement, ce n’est pas un gros problème. Mais une fois que vous commencez à aller vite, ce sont de gros coups sur le sol, sur la suspension, les ingénieurs commencent à voir des alarmes rouges et des charges élevées et ce n’est évidemment pas quelque chose que nous devrions voir. Je pense donc que la piste a besoin de travail pour l’année prochaine.

Ocon s’est retiré de la course avec un problème non spécifié sur sa voiture. Pierre Gasly n’a pas non plus terminé à cause d’un problème de suspension. « Je ne sais pas si c’est à cause des bosses ou si c’est un problème de notre côté », a déclaré le pilote AlphaTauri à .. « Nous avons eu un problème de suspension, qui s’est aggravé tour après tour jusqu’au moment où il a échoué. »

Gasly a déclaré que les bosses sont « clairement assez agressives pour la voiture et malheureusement, nous avons eu un échec ».

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que ses pilotes pensent que la piste est à la limite de ce que les voitures de F1 peuvent supporter.

« Les pilotes, je ne dirais pas se sont plaints, ils ont dit qu’ils étaient à la limite des bosses, ce qui est acceptable », a-t-il déclaré. « Mais il n’y a jamais eu de question sur la fiabilité de la voiture ou la suspension de la voiture. »

Le président de la COTA, Bobby Epstein, a déclaré à . que les bosses de la piste n’affectent pas les voitures de F1 aussi gravement que les motos Moto GP, qui courent également sur le site.

