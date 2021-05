F1 à la télévision: le guide définitif sur la façon de regarder en 2021

La couverture du sport en direct dans le monde est souvent fragmentée d’un pays à l’autre, d’une chaîne à l’autre, d’un abonnement payant à la diffusion gratuite, et regarder la F1 à la télévision n’est pas différent.

La Formule 1 a progressivement évolué pour transformer la couverture en direct du sport en un modèle de télévision payante, alors que les propriétaires de sport, Liberty Media, tentent de trouver un équilibre entre la création de revenus grâce à leur couverture et la croissance de la base de fans de la Formule 1 dans le monde entier.

Les accords de diffusion actuels englobent tout, des abonnements à la télévision payante et des chaînes gratuites à des degrés divers (que ce soit par le biais de faits saillants ou de la couverture de la course en direct). Le sport cherche également à prendre le contrôle partiel de sa propre diffusion après le lancement de F1 TV.

Notre guide définitif ci-dessous est de vous donner les options de diffusion actuelles de la Formule 1 dans votre territoire ou région, et de vous dire comment vous pouvez suivre chaque week-end de course de la saison 2021 – où que vous soyez dans le monde.

F1 à la télé 2021

La Formule 1 est disponible dans le monde entier, mais les droits varient selon les pays et les chaînes, vous devrez peut-être chercher autour de vous pour trouver une couverture en direct ou des moments forts du sport.

Il y a actuellement plus de 60 accords de droits de diffusion différents en place pour la couverture de la Formule 1 qui assurent une couverture mondiale pour le sport, mais il y a une inclinaison croissante vers les abonnements à la télévision payante pour une couverture en direct exclusive de la F1 dans différents pays.

Cependant, il existe encore des options gratuites disponibles qui couvrent la plupart de la couverture mondiale, avec des forfaits faits saillants souvent en place là où la couverture en direct gratuite n’est pas.

La couverture de Sky Sports au Royaume-Uni est utilisée dans plusieurs pays du monde anglophone, mais voici une description de la façon dont vous pouvez regarder la F1 à la télévision ou en ligne où que vous soyez.

La Formule 1 a lancé son propre service d’abonnement payant en interne appelé F1 TV, alors que les propriétaires du sport cherchent à offrir le sport à plus de fans à travers le monde.

Leur offre se décompose en deux packages:

F1 TV Pro:

Diffusions en direct de chaque session sur piste, y compris toutes les courses de F1, F2, F3 et Porsche Supercup en direct Accès en direct à la radio de l’équipe pilote et aux caméras embarquées Toutes les fonctionnalités incluses dans le package F1TV Access

Accès TV F1:

Rediffusions complètes et temps forts de la course Accès à la demande à toutes les caméras embarquées F1 Toutes les rediffusions de courses F1, F2, F3 et Porsche Supercup Accès aux archives historiques de courses F1 Accès complet aux fonctionnalités de chronométrage en direct

Vous trouverez dans chaque guide ci-dessous le prix des forfaits TV F1 dans votre devise locale. Vous pouvez vous inscrire à F1 TV en cliquant ici

Comment regarder au Royaume-Uni

Payé: Sky Sports a des droits exclusifs en direct pour chaque séance d’entraînement, de qualification et de course au Royaume-Uni, à l’exception du Grand Prix de Grande-Bretagne où il partage la couverture avec Channel 4. Le forfait Sky le moins cher pour inclure Sky Sports F1 est de 43 £ par mois – avec l’obligation inclusion des chaînes Sky TV standard et du forfait sport en plus.

L’accord actuel sur les droits en direct de Sky Sports au Royaume-Uni expirera en 2024.

À l’air libre: Channel 4 présente les temps forts de chaque séance de qualification et de course, qui sont diffusés plusieurs heures après la fin des séances. Il a également le droit de diffuser le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct, y compris toutes les séances d’essais, les qualifications et la course.

F1TV Pro: Pas encore disponible au Royaume-Uni.

Accès F1tv: 19,99 £ par an ou 2,29 £ par mois.

Comment regarder en Irlande

Payé: Sky Sports a des droits exclusifs en direct pour chaque séance d’entraînement, de qualification et de course, à l’exception du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le forfait Sky le moins cher pour inclure Sky Sports F1 est de 47 € par mois – avec l’inclusion obligatoire des chaînes Sky TV standard et le forfait sport en plus.

L’accord actuel sur les droits en direct de Sky Sports en Irlande expirera en 2024.

À l’air libre: Channel 4 UK présente les temps forts de chaque séance de qualification et de course, qui sont diffusés plusieurs heures après la fin des séances. Il a le droit de diffuser le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct, y compris toutes les séances d’essais, les qualifications et la course.

F1TV Pro: Pas encore disponible en Irlande.

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois.

Comment regarder aux États-Unis

Payé: ESPN diffuse chaque session de chaque course en direct en utilisant une diffusion simultanée de la couverture de Sky Sports, tandis que ESPN Deportes propose une version en espagnol de la couverture de la course, qui est également disponible en streaming via l’application ESPN.

ESPN + est disponible à partir de 5,99 $ par mois.

À l’air libre: ABC détient le droit de montrer toutes les courses en direct, à l’exception du Grand Prix de Monaco. Cela n’inclut pas les entraînements et les qualifications, mais il utilise également une diffusion simultanée de la couverture de Sky Sports depuis le Royaume-Uni.

Les deux accords de diffusion avec ABC et ESPN expireront en 2022.

F1TV Pro: 79,99 $ par année ou 9,99 $ par mois.

Accès F1TV: 26,99 $ par année ou 2,99 $ par mois.

Comment regarder au Canada

Payé: La chaîne francophone RDS et la chaîne anglophone TSN détiennent toutes deux les droits de couverture en direct de toutes les qualifications et courses tout au long de la saison. Les chaînes sont généralement incluses dans un forfait de télévision par câble premium, mais vous pouvez vous abonner à TSN ou RDS en streaming uniquement pour 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ CA par mois.

Leurs accords de droits télévisuels sont en place jusqu’à la fin de 2024.

À l’air libre: N / A

F1TV Pro: 79,99 $ CA par an ou 9,99 $ CA par mois.

Accès F1TV: 36,99 $ CA par an ou 3,99 $ CA par mois.

Comment regarder en Australie

Payé: Fox Sports a une couverture mur à mur de chaque séance d’entraînement, des qualifications et de la course de chaque manche du championnat du monde. Le forfait TV le moins cher qui comprend Fox Sports coûte 54 AU $ par mois, la chaîne diffusant simultanément la couverture de Sky Sports depuis le Royaume-Uni.

L’accord de diffusion actuel de Fox Sports expirera en 2022.

À l’air libre: Network 10 montre les moments forts de chaque manche, mais offre une couverture complète en direct du Grand Prix d’Australie – avec son contrat de diffusion couvrant la saison 2021.

F1TV Pro: Pas encore disponible en Australie.

Accès F1TV: 34,99 $ par année ou 4,49 $ par mois.

Comment regarder en Afrique du Sud

Payé: SuperSport offre une couverture complète en direct de chaque séance d’entraînement, de qualification et de course tout au long de la saison. Pour avoir accès à la couverture, cependant, un abonnement à DStv Premium est requis à R819 par mois.

L’accord de diffusion actuel de SuperSport avec la F1 court jusqu’en 2022.

À l’air libre: N / A

F1TV Pro: 44,99 $ (environ R627) par an ou 4,99 $ (environ R70) par mois

Accès F1TV: 26,99 $ (environ R375) par an ou 2,99 $ (environ R42) par mois

Comment regarder aux EAU

Payé: N / A

À l’air libre: La couverture de MBC Action et MBC Persia couvre le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, chaque séance d’essais, qualifications et courses étant diffusées en direct tout au long de la saison. Leur contrat de free-to-air court jusqu’à la fin de 2023.

F1TV Pro: Pas encore disponible aux EAU

Accès F1TV: 26,99 USD (environ 100 AED) par an ou 2,99 USD (environ 11 AED) par mois

Comment regarder en Inde

Payé: Star Sports assure une couverture en direct de chaque session de chaque week-end de course tout au long de la saison. Son contrat de diffusion actuel dure jusqu’à la fin de la saison 2022.

À l’air libre: N / A

F1TV Pro: Pas encore disponible en Inde.

Accès F1TV: 19,99 $ (environ 1450 ₹) par an ou 2,99 $ (environ 218 ₹) par mois.

Comment regarder à Singapour

Payé: Fox Sports Asia détient des droits exclusifs en direct pour chaque session de chaque week-end de course, son contrat actuel s’étendant jusqu’en 2022.

À l’air libre: N / A

F1TV Pro: Pas encore disponible à Singapour.

Accès F1TV: 26,99 USD (environ 36 USD) par an ou 2,99 USD (environ 4 USD par mois)

Comment regarder aux Pays-Bas

Payé: Ziggo Sport Totaal diffuse actuellement toutes les sessions en direct à chaque week-end de course, au coût de 14,95 € par mois en plus de votre forfait mensuel Ziggo.

L’accord de diffusion de Ziggo se termine à la fin de 2021, avant que le service de streaming Viaplay du groupe NENT ne prenne en charge la couverture en direct exclusive du sport de 2022 au moins à la fin de 2024.

À l’air libre: Aucune diffusion gratuite de F1 n’est actuellement disponible aux Pays-Bas, mais l’accord Viaplay verra le Grand Prix des Pays-Bas diffusé en direct gratuitement, ainsi que six courses supplémentaires gratuites et des forfaits gratuits de chaque course.

F1TV Pro: 64,99 € par an ou 7,99 € par mois

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder au Portugal

Payé: Eleven Sports couvre chaque session en direct à chaque week-end de course, au coût de 9,99 € par mois ou 99,99 € par an. L’accord de diffusion actuel avec Eleven Sports expire à la fin de la saison 2021.

À l’air libre: N / A

F1TV Pro: 49,99 € par an ou 5,99 € par mois

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder en Belgique

Payé: La chaîne flamande Play Sports détient les droits de qualification et de courses en direct, avec des forfaits Play Sports TV disponibles à partir de 19,95 € par mois.

À l’air libre: Les courses sélectionnées sont diffusées gratuitement sur Play Sports Open en Belgique. La chaîne néerlandophone Sporza présente les moments forts de la course, le Grand Prix de Belgique étant retransmis en direct.

De même, la chaîne francophone Tipik diffuse certaines courses en direct sur RTBS ​​La Une, en fonction d’autres événements sportifs.

F1TV Pro: 64,99 € par an ou 7,99 € par mois

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder en Espagne

Payé: La chaîne dédiée DAZN F1 a été lancée à temps pour la saison 2021 et son accord durera jusqu’en 2023.

Les forfaits DAZN Sports coûtent 9,99 € par mois ou 99,99 € par an.

À l’air libre: Telecinco diffuse en direct à partir de cinq week-ends de la saison, avec qualifications et course incluses.

F1TV Pro: Pas encore disponible en Espagne

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder en Suède

Payé: V Sport Motor assure une couverture en direct de chaque week-end de course en Suède, avec une autre chaîne payante TV10 diffusant en direct les qualifications et les temps forts de la course, en utilisant la couverture de V Sport Motor. Le contrat de V Sport Motor pour montrer la Formule 1 a été prolongé jusqu’en 2024.

À l’air libre: N / A

F1TV Pro: 109,99 € par an ou 13,99 € par mois

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder au Mexique

Payé: Fox Sports Latin America a acheté les droits exclusifs en direct de la F1 en 2018, dans le cadre d’un accord qui durera jusqu’en 2022, avec la chaîne désormais connue sous le nom de Star Premium.

À l’air libre: Canal 5 montre le week-end du Grand Prix du Mexique en direct et en intégralité.

F1TV Pro: 949 MX $ par an ou 119 MX $ par mois

Accès F1TV: 509 MX $ par an ou 59 MX $ par mois

Comment regarder en Italie

Payé: Sky Sport détient les droits en direct pour toutes les courses de la saison, conservant son contrat de diffusion actuel jusqu’en 2022.

À l’air libre: TV8 diffusera cinq courses en direct en 2021 (Émilie-Romagne, Espagne, Monaco, Italie et Abu Dhabi), toutes les autres courses étant présentées comme des temps forts ou différées.

F1TV Pro: Pas encore disponible en Italie

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder en France

Payé: Canal + retransmet en direct chaque séance à chaque week-end de course.

À l’air libre: C8 présente en direct les Grands Prix de Bahreïn, de Monaco et de France, ainsi que deux autres courses de son choix.

F1TV Pro: 64,99 € par an ou 7,99 € par mois

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder en Allemagne

Payé: Sky Sport F1 assure une couverture en direct exclusive de chaque week-end de course, avec ses droits de diffusion jusqu’en 2024.

À l’air libre: RTL détient les droits de montrer quatre courses en direct – Émilie-Romagne, Espagne, Italie et Brésil – et son accord de diffusion expirera en 2022.

F1TV Pro: Pas encore disponible en Allemagne

Accès F1TV: 26,99 € par an ou 2,99 € par mois

Comment regarder au Brésil

Payé: La chaîne premium BandSports montre chaque séance d’essais et de qualification lors des week-ends de course, avant de passer à sa chaîne sœur gratuite pour les courses.

À l’air libre: La chaîne terrestre Band montre les courses en direct, la chaîne ayant succédé en tant que diffuseur hôte du Brésil jusqu’à la fin de 2022.

F1TV Pro: 39,99 $ (environ 212 R $) par an ou 5,19 $ (environ 27,50 R $) par mois

Accès F1TV: 26,99 $ (environ 143 R $) par an ou 2,99 $ (environ 16 R $) par mois

