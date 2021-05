F1: “ Absolument aucune inquiétude ” concernant le crash du rôle de Russell

Williams a donné son soutien total à George Russell pour son rôle dans l’accident qui a mis fin à sa course à Imola.

Russell a perdu le contrôle de sa voiture en essayant de dépasser le pilote Mercedes Valtteri Bottas pour la neuvième place. L’accident qui en a résulté a mis les deux pilotes hors de la course et a vu Williams quitter la deuxième manche de la saison avec deux voitures gravement endommagées, Nicholas Latifi ayant abandonné dans une collision plus tôt dans la course.

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a critiqué Russell, le pilote junior de l’équipe, pour le risque qu’il prenait en dépassant l’une de leurs voitures. Cependant, le directeur de l’équipe Williams, Simon Roberts, ne s’est pas plaint du déménagement de son pilote.

«Il était en bonne position, sa position sur piste était fondée sur le mérite», a déclaré Roberts. «J’ai regardé la vidéo de lui sortant du virage 18, dans mon esprit, il n’y a absolument aucun doute qui ressemblait à un dépassement.

«Nous n’avons donc absolument aucune inquiétude ni aucune critique sur ce que George a fait. Nous pensons que c’était la bonne chose à faire. De toute évidence, cela n’a pas fonctionné et il y a des raisons à cela. Et avec le recul, il est facile de revenir en arrière et d’entrer dans les détails. Mais pour moi, ça remonte à la sortie du virage 18. C’était une bonne sortie, il a eu de la traction, il était dans le sillage et il avait un DRS, pourquoi n’iriez-vous pas?

Roberts a admis qu’il était «vraiment facile avec le recul» de critiquer Russell pour son erreur. «La piste était mouillée sur le côté droit», a-t-il reconnu. Mais il ne pense pas que Russell a pris un risque déraisonnable.

«Je ne pense pas que c’était particulièrement agressif, pour être honnête», a déclaré Roberts.

«Cela dépend, je ne sais pas ce que les gens voient. Je regardais le bord à ce moment-là, j’ai les deux à bord – enfin, un à bord à cette étape de la course. Et ce n’était pas dans mon livre un mouvement agressif et insistant.

«Mais ça ne s’est pas bien terminé et je ne peux pas m’en éloigner et George non plus.

