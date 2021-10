Sebastian Vettel a déclaré qu’il devait risquer de passer aux pneus slicks lors du Grand Prix de Turquie, mais a admis que le pari s’était retourné contre lui.

Vettel s’est arrêté au 38e tour, juste après que Valtteri Bottas et Max Verstappen aient tous deux effectué leurs arrêts, en tête. La Mercedes et la Red Bull ont toutes deux pris de nouveaux trains de pneus intermédiaires.

Mais Vettel et Aston Martin ont décidé d’essayer les pneus slicks. Ils ont opté pour la gomme moyenne plus dure, la tendre s’étant avérée fragile en pratique.

« Nous devions essayer », a déclaré Vettel à propos de la décision. « Les inters, il ne restait plus rien, et donc on a pensé au sec [tyres] pourrait être aussi bien mais je ne pouvais pas les casser.

« C’était pire que ce à quoi je m’attendais parce que c’était encore humide, un peu ici et là ou mouillé, mais le principal est que je ne pouvais pas casser le pneu et que vous glissiez tout le temps. Il était clair que cela ne viendrait jamais. »

Vettel a pu contourner très prudemment un tour sur les pneus slicks avant de se débattre dans les stands, dérapant à l’entrée.

Il a dit qu’avec le recul, rester sur les intermédiaires était « une évidence » mais que c’était moins clair à l’époque.

« J’étais déjà tenté, quelques tours avant et les intermédiaires ne s’amélioraient pas, a-t-il expliqué. « Si vous regardez les pneus inter, il n’y a plus rien dessus. Ils ressemblent à une nappe. Je pense donc que j’avais raison, mais évidemment c’était la mauvaise décision.

« Les gens allaient aux intermédiaires, mais c’était une situation comparable à l’année dernière », a expliqué Vettel. « L’année dernière, je pensais à 15 tours à faire et je voulais essayer les pneus slicks alors que la piste était un peu moins bonne. Alors j’ai pensé que ça valait le coup d’essayer, mais ça s’est avéré faux.

