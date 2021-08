F1: Aucun point ne devrait être attribué pour le GP de Belgique

Lando Norris n’est pas d’accord avec la décision d’attribuer des points pour le Grand Prix de Belgique écourté, affirmant que l’événement n’était “pas une course”.

La FIA a déclaré le résultat de la course sur la base d’un seul tour de course. Cependant, il a déclaré que des points pourraient être attribués car le vainqueur Max Verstappen avait franchi la ligne d’arrivée à trois reprises.

Norris a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision parce que si peu de la distance de course originale de 44 tours avait été parcourue et rien dans des conditions de drapeau vert.

“Je ne pense pas qu’il faille attribuer des points pour aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Je pense que pour le peu que nous avons fait aujourd’hui, X nombre de tours de course, nous sortons et nous courons pendant X montant de la course, mais pour conduire derrière la voiture de sécurité et ensuite pour que les gens obtiennent des points…”

Norris a terminé 14e et n’a pas marqué de points. Cependant, son équipe McLaren a battu ses rivaux Ferrari grâce à la quatrième place de Daniel Ricciardo. Néanmoins, Norris ne pense pas que des points devraient être attribués pour la course.

“Peut-être que je dirais le contraire si j’étais premier et que j’avais un bon nombre de points, je ne sais pas”, a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas l’impression – même si cela nous a profité aujourd’hui, Daniel a obtenu un bon nombre de points par rapport à Ferrari – je ne pense pas que ce soit une course méritée pour les points parce que ce n’est pas une course à la fin de la journée.”

Valtteri Bottas, qui a terminé deux places devant Norris, a également remis en question la décision de traiter l’événement comme une course régulière.

« De mon côté, bien sûr, j’étais hors des points donc je n’avais jamais eu l’occasion de me battre pour les points. Donc je ne pense pas que ce soit une course.

“C’est ce que c’est, c’est certainement un appel délicat pour la F1 quoi faire et c’est ce qui s’est passé.”

