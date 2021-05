F1: Aucune option stratégique pour faire passer Hamilton devant Gasly

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’incapacité de l’équipe à résoudre ses problèmes de pneus à Monaco avait conduit à «pas la plus jolie des photos» car ils ont perdu la tête dans les deux combats de championnat.

S’exprimant après le Grand Prix de Monaco, où l’équipe a marqué une septième place pour Lewis Hamilton tandis que Valtteri Bottas a pris sa retraite après avoir rencontré un problème lors de son arrêt au stand, Wolff a déclaré que l’équipe devait en tirer ce qu’elle pouvait dans le combat pour le titre. «Ce n’est pas la plus jolie des photos et Lewis est également en retard de quatre points, mais il est clair que cela va durer jusqu’à la toute fin.

«J’espère que les points P7 vont faire une différence. Mais apprenons, passons à autre chose et conquérons à nouveau.

Hamilton avait dit qu’il pensait qu’il y avait une direction particulière sur les pneus que l’équipe aurait dû prendre, après s’être qualifiée septième. Cependant, Wolff a expliqué qu’il ne pensait pas que l’approche leur aurait finalement profité.

«Je pense que ça aurait mieux fait en qualifications, on aurait plus souffert en course», a-t-il expliqué. «La direction à laquelle nous pensions était de chauffer davantage les pneus, ce que nous avons finalement fait en qualifications, mais pas assez bien.

«Valtteri était sur la bonne voie pour la pole, c’est ce que le pronostic du tour nous a montré. Mais vous avez vu aujourd’hui que la dégradation était pire que toutes les autres voitures et sur les voitures des concurrents, donc ce n’est pas la solution.

Wolff a déclaré qu’au moment où les pilotes ont été appelés aux stands aux 30e et 31e tours, leur stratégie était dictée par l’usure des pneus. «Sur la voiture de Valtteri, nous en avions fini avec les pneus et sur la voiture de Lewis lorsque nous avons analysé les pneus après l’arrêt, il ne restait plus rien non plus.

L’absence d’option pour tenter une surcoupe sur Pierre Gasly a obligé Hamilton à terminer la course derrière l’AlphaTauri, incapable de contourner les rues de Monte Carlo. «Il n’y avait pas assez de performances pour dépasser Gasly», a confirmé Wolff.

«Je pense que c’est clairement tellement frustrant», a déclaré Wolff. «Vous êtes coincé derrière une voiture qui est presque deux secondes plus lente et il n’y a tout simplement pas moyen de le dépasser.

«Je pense que notre performance d’aujourd’hui aurait probablement été assez bonne pour obtenir [Hamilton] de retour sur le podium sur une piste normale car on a du rythme dans la voiture mais ici, c’est juste [a] procession une fois que vous êtes enfermé dans une position.

