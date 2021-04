F1: Bottas a “ laissé Russell nulle part où aller ” en cas d’accident

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, s’est rangé du côté de George Russell pour sa spectaculaire collision de fin de course avec Valtteri Bottas.

La paire a pris contact à l’approche de Tamburello alors que Russell tentait de dépasser Bottas. Alors que les commissaires ont statué qu’aucun des pilotes n’était à blâmer pour l’accident qui les a mis hors course, Brawn a fait écho à l’opinion de Russell selon laquelle Bottas était en faute.

«Imola est une piste assez étroite, donc il n’y a pas beaucoup d’espace», a déclaré Brawn. «Lorsque vous ajoutez de l’herbe mouillée de chaque côté de la pluie, cela devient très, très délicat.

«Je suis sûr que les deux pilotes vont analyser l’incident et en tirer des leçons, mais il semble que Valtteri a dérivé et n’a laissé George nulle part où aller.

Les propos de Brawn, directeur de l’équipe Mercedes jusqu’en 2013, contrastent fortement avec ceux de son successeur. Toto Wolff a déclaré que les deux pilotes étaient à blâmer pour la collision et a clairement indiqué qu’il avait une mauvaise vue de Russell, un pilote junior Mercedes, courant aussi dur que lui contre l’une des voitures de l’équipe d’usine.

«Il n’y a jamais une telle situation dans la vie où l’un est à 100% à blâmer et l’autre zéro», a déclaré Wolff. «Toute la situation n’aurait jamais dû se produire.

«Valtteri a réalisé un mauvais 30 premiers tours et n’aurait pas dû être là. Mais George n’aurait jamais dû se lancer dans cette manœuvre, considérant que la piste s’assèchait, cela signifiait prendre des risques et l’autre voiture est une Mercedes devant lui. Et dans le développement de tout pilote, pour un jeune pilote, vous ne devez jamais perdre cette perspective globale. »

Interrogé sur la suggestion de Russell selon laquelle Bottas, dont l’avenir chez Mercedes au-delà de cette saison est incertain, n’aurait pas couru aussi dur contre un autre pilote, Wolff a répondu: “C’est des conneries.”

Alors que Russell critiquait fortement Bottas immédiatement après l’accident, il a admis plus tard que son rival n’avait «probablement pas» tort. Néanmoins, il a maintenu son point de vue selon lequel Bottas aurait pu faire plus pour éviter l’accident.

«La piste allait à gauche, il allait tout droit», a déclaré Russell. «C’est beaucoup plus clair sur les images de vidéosurveillance que nous avons vues.

«Il a le droit de le faire, mais dans ces conditions avec une ligne sèche, cela a eu un résultat, et c’était malheureux. Sa manœuvre était dans les règles et dans son droit mais elle aurait pu être évitée et il aurait dû y avoir un peu plus de respect pour la vitesse et les conditions à mon avis.

