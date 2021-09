F1 : Bottas « aurait mérité de rester chez Mercedes »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a félicité Valtteri Bottas après avoir confirmé qu’il quitterait l’équipe à la fin de la saison.

Bottas rejoindra Alfa Romeo l’année prochaine, ce qui signifie qu’il concourra sans Mercedes pour la première fois depuis ses débuts en Formule 1 il y a neuf ans. On s’attend à ce que sa place au sein de l’équipe soit prise par le pilote junior de Mercedes, George Russell, qui les rejoindra en provenance de Williams.

« Cela n’a pas été un processus facile ou une décision simple pour nous », a déclaré Wolff. « Valtteri a fait un travail fantastique au cours des cinq dernières saisons et il a apporté une contribution essentielle à notre succès et à notre croissance. »

Bottas et son coéquipier Lewis Hamilton ont emmené Mercedes à quatre championnats constructeurs consécutifs. Hamilton a remporté chacun des titres des pilotes pendant cette période.

“Avec Lewis, il a construit un partenariat de référence entre deux coéquipiers dans le sport, et cela a été une arme précieuse dans nos batailles de championnat et nous a poussés à atteindre un succès sans précédent”, a poursuivi Wolff.

« Il aurait absolument mérité de rester dans l’équipe et je suis heureux qu’il ait pu choisir un défi passionnant avec Alfa l’année prochaine pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau du sport.

“Le moment venu, il nous laissera avec une énorme bonne volonté de la part de chaque membre de l’équipe, et il fera toujours partie de la famille Mercedes.”

Bottas a déclaré qu’il serait sur “l’attaque maximale pour Mercedes jusqu’au dernier tour à Abu Dhabi” avant de rejoindre Alfa Romeo l’année prochaine.

“Quand je repense à mon temps avec Mercedes, je veux pouvoir dire que j’ai profité de chaque opportunité et que je n’ai rien laissé sur la table”, a-t-il déclaré. «Je veux m’assurer que nous terminons notre temps ensemble en tant que champions.

“Ce fut un privilège et un grand défi sportif de travailler avec Lewis et l’harmonie dans notre relation a joué un grand rôle dans les championnats des constructeurs que nous avons remportés en tant que coéquipiers. Plus tard cette année, le temps viendra de dire au revoir – ce n’est pas pour maintenant, mais je tiens à remercier Toto et l’équipe pour le respect dans la façon dont nous avons pris la décision ensemble.

