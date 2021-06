F1 : des températures de course plus fraîches devraient convenir à Ferrari

Le directeur de la course Ferrari, Laurent Mekies, pense que les températures plus fraîches attendues pour le Grand Prix de France de cet après-midi profiteront à leurs voitures.

Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc partiront respectivement de la cinquième et de la septième place sur la grille. Avec de la pluie tombée sur le circuit Paul Ricard pendant la nuit et une température de piste projetée autour de 30 degrés pour le début de la course, Mekies pense qu’une piste plus fraîche ou humide conviendra mieux à sa voiture.

“Je pense que nous préférerions qu’il ne fasse pas trop chaud”, a déclaré Mekies hier. « Donc, ce qui s’en vient va dans la bonne direction pour nous.

« Nous n’étions pas particulièrement heureux à Bahreïn, si vous vous en souvenez, lors de la course dans des conditions très chaudes. Donc si nous devions choisir, nous privilégierions certainement une piste avec des conditions météo un peu plus fraîches, couvertes, ou peut-être même avec une piste humide ou une piste plus fraîche pour commencer. Donc, oui, cela irait dans notre sens, je pense. »

Mekies a déclaré qu’en s’assurant la cinquième place sur la grille derrière Red Bull et Mercedes, Ferrari avait atteint son objectif de qualification.

«Je pense que si nous n’arrêtons pas le milieu de terrain, certainement samedi, nous ne sommes pas contents. “Cela signifie que nous avons sous-performé”, déclare Mekies.

« Nous l’avons fait sur à peu près toutes les pistes jusqu’à présent. Alors peut-être que maintenant nous devrons attendre la spécificité de Spa et Monza pour avoir peut-être un peu plus de problèmes, mais certainement dans les prochaines pistes que, comme vous le dites, cela doit être l’objectif – être toujours là. “

Bien qu’il soit à nouveau assis au milieu de terrain, Mekies s’attend à ce que Ferrari fasse face à une rude concurrence de la part de ses rivaux derrière.

« Ce sera une période difficile [in the race],” il dit. « Nous savons que les écarts sont très petits – vous voyez les écarts avec Pierre [Gasly], les écarts avec les McLaren.

«Je pense donc que ce sera un écart très serré. Certainement dans le premier relais de la course, je suis sûr que les gens envisagent une course à un seul arrêt et donc ce sera une bonne bataille dans et autour du premier arrêt pour essayer de tirer le meilleur parti du changement.

