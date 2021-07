F1 détaille le plan pour attirer des étudiants de groupes sous-représentés · .

in

La Formule 1 placera 10 étudiants issus de milieux sous-représentés dans des universités britanniques et italiennes pour aider à élargir l’accès aux emplois dans le sport.

Les étudiants des universités de Cambridge, Oxford, Coventry, Manchester et Strathclyde en Grande-Bretagne, ainsi que la Motor Vehicle University of Emilia-Romagna en Italie, se concentreront en grande partie sur des sujets d’ingénierie.

Chaque étudiant bénéficiera également d’une opportunité d’expérience de travail avec une équipe de Formule 1. Les 10 équipes se sont engagées à fournir des places.

Deux autres apprentis et six stagiaires issus de groupes sous-représentés seront placés en Formule 1, plusieurs à long terme. La F1 travaille avec plusieurs partenaires sur sa stratégie de diversité et d’inclusion.

L’année dernière, la Formule 1 a annoncé la création d’un groupe de travail pour identifier les opportunités d’augmenter la participation des groupes sous-représentés dans le sport. Cela comprenait la création d’une fondation pour soutenir financièrement, entre autres, les opportunités de stages et d’apprentissage en F1. Il était soutenu par un don d’un million de dollars de Chase Carey, qui était à l’époque le PDG de la F1.

L’annonce fait suite à la publication du rapport de la Commission Hamilton sur la représentation des Noirs dans le sport automobile plus tôt cette semaine, qui a révélé un manque de données sur la diversité de sa main-d’œuvre. Le rapport affirme que « moins d’une personne sur cent travaillant dans le sport automobile est noire ».

L’année dernière, Stéphanie Travers, ingénieure piste pour Petronas, est devenue la première femme noire à accepter un trophée lors d’une cérémonie de podium en Formule 1, au nom de Mercedes lors du Grand Prix de Styrie (photo).

Stefano Domenicali, qui a succédé à Carey en tant que PDG plus tôt cette année, a déclaré que le sport voulait “être aussi diversifié que notre base de fans”.

