F1 : droit de la FIA de remplacer des bordures potentiellement « dangereuses »

George Russell s’est félicité de la décision de la FIA de remplacer les bordures utilisées dans certains virages lors des dernières courses, citant des accidents dans les séries juniors qui ont causé des blessures aux pilotes.

Les bordures de saucisses à la sortie du premier virage du Circuit des Amériques ont été remplacées lors du week-end du Grand Prix des États-Unis après des incidents au virage. La pilote de la série W, Fabienne Wohlwend, a été lancée dans les airs lorsqu’elle a heurté l’un des trottoirs lors d’une course le matin du grand prix.

La rivale Abbie Eaton n’a pas pu participer à la course après avoir subi une fracture par compression de ses vertèbres T4. Eaton a déclaré qu’elle s’était blessée après avoir heurté un trottoir de saucisse.

« [I] a couru large et est passé sur l’un des énormes trottoirs à saucisses qui m’ont lancé dans les airs, me provoquant une fracture par compression au niveau des vertèbres T4 », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Pas idéal.

« J’ai également découvert que l’un des pilotes de F4 avait également fait de même et avait exactement la même blessure. Ridicule! Pas besoin d’eux du tout.

Les conducteurs se sont enfuis au premier virage après le retrait des « bordures de saucisses » Russell, directeur de la Grand Prix Drivers Association, a déclaré que les bordures ne devraient pas être utilisées si elles présentent un risque pour les conducteurs. « Les bordures sont placées là pour essayer de limiter les limites de la piste, mais si cela se fait au détriment des blessures et des blessures susceptibles de changer la vie, alors c’est inacceptable », a-t-il déclaré. « Il doit donc y avoir une meilleure solution et même pas un meilleur compromis, juste une solution qui ne soit pas dangereuse. Mais ce n’est jamais facile. »

Il a soutenu la décision de changer les bordures du circuit d’Austin et a souligné qu’une bordure avait contribué à un autre accident lors d’une course de Formule Régionale Europe à Monza le week-end suivant impliquant Dino Beganovic et David Vidales.

« Globalement, c’est quelque chose que la F1 et la FIA doivent vraiment examiner car nous avons vu un autre incident assez dangereux en Formule Régionale à Monza », a déclaré Russell. « Et c’est donc quelque chose que le GPDA s’efforce vraiment d’apporter des améliorations parce que je ne sais pas quelles étaient les blessures exactes de ces pilotes, mais je pense que quelqu’un s’est fracturé le dos et c’est inacceptable d’un simple arrêt. »

D’autres bordures ont été retirées de l’Autodromo Hermanos Rodriguez pendant le week-end du Grand Prix de Mexico entre les virages un et trois, et au virage huit. S’exprimant sur le circuit, le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a souligné que la conception des bordures varie d’une piste à l’autre et que l’adéquation de chacune est déterminée en fonction des circonstances.

« Après avoir examiné ici le virage un-deux sur une base et avoir examiné ce scénario, cela a été déterminé au cas par cas », a-t-il déclaré. « Donc, le reste de l’année, nous les examinerons au cas par cas, là où ils se trouvent.

« Celui du virage huit était très simple à cause de la vitesse du virage et ainsi de suite. En regardant la configuration du virage un-deux et la façon dont son herbe tout le reste, il était déterminé à les supprimer et c’est ce qui s’est passé jeudi.

« Vous devez tout considérer au cas par cas, comme nous l’avons toujours dit », a expliqué Masi. « Ce sont tous des styles très différents.

« Ce que nous avons à Austin par rapport à ce que nous avions ici, ce sont deux bêtes complètement différentes. Il vous suffit donc de les examiner au cas par cas, où ils se trouvent, comment cela fonctionne et d’examiner l’ensemble du scénario.

Crash de la deuxième course de Monza en Formule Régionale Europe 2021

