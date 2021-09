F1 : ” Espérons que le titre ne se décide pas dans les barrières “

Il semble que les jours sombres de l’AC Milan soient désormais révolus. Fini le temps de la porte tournante managériale, du changement de propriétaire, des grévistes inefficaces, etc. Les Rossoneri se retrouvent hors du gouffre le plus profond et ne peuvent que lever les yeux maintenant. Le match d’hier contre la Lazio était la dernière […] More