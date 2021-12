F1 et NBA : quand deux mondes s’affrontent

Après que la société américaine Liberty Media a racheté le Formula One Group pour 4,4 milliards de dollars en 2017, nous avons assisté à de nouveaux développements dans le sport qui lui ont permis de gagner en popularité en Amérique du Nord.

L’adaptation plus large des émissions de F1 grâce à ses partenariats alors que les nouveaux actionnaires tentent de créer un lien avec le sport à domicile afin d’augmenter le nombre de téléspectateurs dans la région.

Les courses de Formule 1 ont commencé en 1950 et sont devenues la compétition de course automobile la plus prestigieuse au monde.

C’est pourquoi il est amusant de voir quand deux grands mondes se heurtent, comme la NBA et la F1 avec leur nouveau partenariat qui est le premier du genre. Ce partenariat de contenu et de promotion vise à réunir les deux marques pour célébrer la saison du 75e anniversaire de la NBA et le retour de la F1 aux États-Unis.

Cette collaboration est à l’origine de ces incroyables images exclusives mettant en vedette des voitures F1 dans des livrées personnalisées représentant les 30 équipes NBA qui sont déjà partagées sur les réseaux sociaux NBA et F1 à travers le monde.

Qu’est-ce que le partenariat implique?

Cette collision entre deux sports haut de gamme est encore plus profonde montrant les similitudes en termes de compétences des deux côtés. Les pilotes de F1 sont incroyablement qualifiés et l’un des athlètes les plus élites au monde. Mais pourront-ils exécuter des cerceaux de tir ?

Dans le cadre de leur collaboration, nous avons vu des champions de la NBA comme Saen Elliot, Dikembe Mutombo et Fabrico Oberto dans le paddock du Circuit of the Americas pour tester leurs compétences de pilote avec un prix caritatif de 20 000 $ à gagner.

Après la course de F1 sur le Circuit des Amériques, nous avons pu assister à une présentation hilarante du trophée par Shaquille O’Neal dans une voiture pimpée qui a rapidement été reprise par l’équipe Red-Bull qui a remporté le match.

Il est difficile pour les athlètes de la NBA de monter dans une voiture de F1 car les cabines ont de petits designs et des personnes aussi grandes ont du mal à monter dans une vraie voiture de F1.

Quand la F1 rencontre la NBA 🤝 Pour célébrer notre retour aux États-Unis et le début de la saison @NBA cette semaine, nous avons décoré nos voitures 2022 de livrées inspirées de l’équipe ! ?? Lequel est ton préféré? Plus à venir cette semaine 👀#USGP 🇺🇸 #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1 – Formule 1 (@F1) 20 octobre 2021

D’un autre côté, nous avons pu voir comment les pilotes de F1 s’affrontent dans un défi de lancer franc. Nous avons vu Gasly, Ricciardo, Perez, Russel, Verstappen, Kimi, Alonso et bien d’autres qui ont appris quelques compétences auprès de grandes stars de la NBA.

Pour être honnête, ils ont peut-être marqué quelques lancers francs, mais leur style de tir est très étrange. Au moins, ils sont prêts à participer à un partenariat avec l’un des plus grands sports d’Amérique et à apprendre quelque chose de nouveau des superstars de la NBA.

En fin de compte, c’est l’équipe Aston Martin qui a remporté la récompense caritative de 20 000 $ pour avoir réussi neuf de ses 20 lancers francs, ce qui ne semble pas beaucoup, mais nous parlons de pilotes de F1. Il semble que le quadruple champion ait également des compétences en basket-ball.

Les pilotes de l’équipe HAAS Nikita Mazepin et Mick Schumacher ont également pris part au défi et sont sortis deuxième et la troisième place a été assurée pour la Scuderia AlphaTauri.

Les pilotes participaient à ce défi dans un studio ESPN demi-terrain, aux côtés d’anciens joueurs de la NBA comme Chris Bosh, Sean Elliott et Fabricio Oberto dans le paddock du Circuit des Amériques.

Le lien entre ces deux sports est bien plus profond malgré l’absence de la F1 aux États-Unis depuis des années. Nous avons vu de nombreux joueurs professionnels de la NBA assister à des courses de F1 partout dans le monde et même obtenir un passage aux stands.

D’un autre côté, nous avons beaucoup de joueurs de F1 qui aiment regarder des matchs de basket. Nous avons vu que Hamilton et Steph Curry sont amis et nous les avons vus jouer au golf ensemble. Nous avons également vu Leclerc sur des matchs NBA et il est définitivement un fan des Spurs puisqu’il a assisté à la plupart de leurs matchs et a pris des photos avec les stars de la NBA.

À l’avenir, nous verrons beaucoup plus de collaborations de ce genre ce qui est une bonne chose car cela rassemble des athlètes et des fans de différents mondes.

C’est une situation gagnant-gagnant où les deux organisations peuvent obtenir des fans supplémentaires et promouvoir le sport auprès des personnes qui ne le regardent pas. Et si vous aimez les faits sur la NBA, cliquez ici pour découvrir qui sont les plus grands joueurs de l’association de basket-ball.