F1 Fantasy Fights : Horner doit-il avoir peur du Big Bad Wolff ?

Lewis Hamilton a suggéré aux chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner de régler leurs différends lors d’un match de boxe.

Le septuple champion du monde se bat actuellement contre Max Verstappen de Red Bull pour le titre de cette année et devance le Néerlandais de 32 points.

Silverstone marque la 10e manche de la saison et alors que la pression monte, le duo est resté professionnel devant les médias.

On ne peut cependant pas en dire autant de Wolff et Horner. Une guerre des mots a éclaté entre les deux chefs et Hamilton pense que “nous devrions les mettre sur le ring”.

Nous ne pouvons pas exactement les forcer à enfiler une paire de gants, mais nous pouvons créer des combats fantastiques à partir du circuit de F1, et c’est exactement ce que nous avons fait.

Wolff contre Horner

Deux mâles dominants habitués à gagner – ce serait l’événement principal. À eux deux, ils ont remporté 22 titres, mais il ne fait aucun doute que Wolff est actuellement le meilleur Pound for Pound ayant remporté tous les titres au cours de ses sept saisons chez Mercedes.

Wolff n’a pas encore perdu un championnat du monde des pilotes ou un championnat des constructeurs, ce qui, nous le supposons, fait de lui le Floyd Mayweather du sport.

Cependant, cette saison, il pourrait y avoir un changement de garde avec Red Bull en tête des deux compétitions. Lorsque Horner a dit à son homologue de se taire en juin, Wolff a répondu en disant que le directeur de l’équipe de Red Bull était “un peu un coupe-vent qui veut être filmé”.

La vérité est que si Horner peut parler, il ne serait pas en mesure de gérer la taille et la portée de son rival allemand.

VERDICT: Wolff gagne par KO

Hamilton contre Bottas

Ce n’est un secret pour personne qui est le meilleur chien ici. Hamilton a remporté six de ses sept titres mondiaux chez Mercedes et détient plus de victoires en course que Michael Schumacher au total. Le Britannique est dans une position inhabituelle de ne pas être le favori pour ajouter un autre titre mondial cette année, mais avec une cote d’environ 11/4, il n’y a peut-être jamais eu de meilleur moment pour le soutenir.

Le Britannique est considéré comme le plus grand pilote de tous les temps. Contrairement au succès sans précédent de Hamilton, Valtteri Bottas a été incohérent depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2017.

Malgré deux deuxièmes places en 2019 et 2020, Bottas a déçu cette saison au volant et occupe actuellement la cinquième position derrière Verstappen, Hamilton, Sergio Perez et Lando Norris.

Hamilton a passé du temps avec la légende de la boxe Julio Cesar Chavez sur les tapis avant le Grand Prix du Mexique 2019 et sur la base de ce que nous avons vu, nous le soutenons pour déjouer Bottas avec son ring IQ.

VERDICT: Hamilton gagne aux points

Verstappen contre Ocon

C’est personnel.

La rivalité remonte à 2014, lorsque Esteban Ocon a battu Verstappen pour le titre européen de Formule 3. En 2018, la querelle a été ravivée lorsque Verstappen – en tête du Grand Prix du Brésil – est entré en collision avec Ocon au 44e tour.

Le Français a écopé d’un stop-and-go de 10 secondes pour son implication dans le coût de la victoire de Verstappen. Après la course, dans laquelle Verstappen a terminé deuxième derrière Hamilton, il a affronté Ocon pour lui avoir coûté une célèbre victoire au Brésil.

“Ce qui me surprend vraiment, c’est son comportement après la course”, a déclaré Ocon. “Nous sommes allés sur la balance et il a commencé à me pousser et a voulu me frapper et tout ça. Ce n’est pas correct.”

Verstappen est un compétiteur fougueux, mais montrer de l’émotion sur le ring peut s’avérer coûteux et nous pensons que ce serait sa perte.

De retour Max Verstappen pour enregistrer le tour le plus rapide au Grand Prix de Grande-Bretagne à environ 6/5 ici.

VERDICT: Ocon vainqueur par TKO

Norris contre Russell

Une confrontation entièrement britannique est toujours un concours intrigant. Lando Norris et George Russell sont deux des bons gars de la Formule 1.

Norris a l’avantage en termes d’expérience avec 47 départs de course chez McLaren contre 26 pour Russell sous Williams.

Norris a atteint sa majorité en 2021 et occupe actuellement le quatrième rang du classement avec 101 points, neuf de plus que Bottas au cinquième rang. Il a réalisé trois podiums cette saison au Grand Prix d’Emilie-Romagne, à Monaco et au Grand Prix d’Autriche.

Bien que Russell n’ait pas atteint les sommets vertigineux de Norris cette année, il a remplacé Hamilton au Grand Prix de Styrie 2020. Après s’être qualifié en deuxième position pour la course, une erreur mécanique et une crevaison lente l’ont vu terminer neuvième.

VERDICT: Un tirage au sort

Schumacher contre Mazepin

Deux coéquipiers cherchant à faire une déclaration d’intention pour prouver leur valeur sur le circuit. L’un est un coureur de deuxième génération tandis que l’autre est le fils d’un homme d’affaires multimillionnaire.

Mick Schumacher et Nikita Mazepin conduisent tous les deux sous la bannière Haas mais n’ont pas encore marqué de points depuis qu’ils ont rejoint l’équipe.

Les performances décevantes ont créé des tensions entre les deux et ils ont été contraints de « purifier l’air » après que Mazepin ait tenté de « tuer » Schumacher dans le dernier tour de la course en Azerbaïdjan.

Poursuivre l’héritage de Michael Schumacher aura ajouté une pression supplémentaire pour Mick, tout comme pour Chris Eubank Jr. et Conor Benn sur le ring. Leurs pères respectifs sont les champions du monde en deux divisions Chris Eubank et Nigel Benn.

Cependant, en raison du nom de famille célèbre, nous nous attendons à ce que les juges donnent à l’Allemand d’origine suisse le feu vert sur les tableaux de bord.

VERDICT: Schumacher va gagner par une décision douteuse de points