F1 : Ferrari perd trop de rythme dans le trafic

Après des qualifications prometteuses, où Charles Leclerc a décroché la pole, Ferrari affirme qu’elle n’a manqué de rythme que lorsqu’elle a couru derrière d’autres voitures dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Leclerc a pris la pole lors d’une séance de qualification fortement perturbée. Son coéquipier Carlos Sainz Jnr a lourdement chuté, mettant la Q3 à un terme prématuré, mais s’est qualifié cinquième.

Pendant la course, Leclerc a été dépassé par les voitures Red Bull et la Mercedes de Lewis Hamilton. Il a également perdu contre Sebastian Vettel et Pierre Gasly, terminant la course quatrième après l’abandon de Verstappen et l’erreur de Hamilton lors du redémarrage final.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a admis qu’ils « s’attendaient à quelque chose de mieux après la qualification », même s’ils prévoyaient un début de course difficile sur le composé de pneus tendres.

“Nous savions que sur le soft nous aurions eu du mal”, a déclaré Binotto. « En fait, nous avons le plus lutté avec le soft.

« Je pense que sur les pneus durs, en air libre, je pense que le rythme de Carlos en air libre était représentatif. Nous étions compétitifs.

Alors que les temps au tour de Sainz ne correspondaient pas à ceux du leader Verstappen, qui courait au milieu des 1’45, Sainz a atteint le bas des 1’46. Cela se compare bien avec le principal rival de l’équipe cette saison, McLaren, dont les voitures tournaient au milieu des 1’46.

« Nous devons certainement encore améliorer notre rythme en course, sans aucun doute », a admis Binotto. « Mais je ne pense pas que dans l’ensemble, nous avons été médiocres en performance aujourd’hui, en air libre. Nous souffrons donc de l’air sale et c’est là que nous devons concentrer notre analyse.

Photos : Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021S’étant aligné premier et cinquième et terminé quatrième et huitième, Binotto a admis que cela avait été « une course difficile » pour l’équipe. « Nous n’avons pas été parfaits dans de nombreux domaines et finalement le résultat est ce qu’il est.

“Mais comme d’habitude, c’est peut-être une leçon apprise. Il y a des choses que nous pouvons améliorer. Je suis presque sûr qu’en révisant toute la course, nous trouverons des points à améliorer et c’est important pour nous dans l’ensemble. Je pense que c’est encore un bon week-end et nous devrions garder la tête haute.

Cependant, Binotto tirait satisfaction de dépasser McLaren au championnat des constructeurs.

« Nous avons décroché la pole, qui je pense était exceptionnelle, deuxième pole consécutive, montrant les progrès de l’équipe et de la voiture et enfin, nous sommes troisièmes au championnat des constructeurs. Depuis le début de la saison qui ne s’est jamais produit, ce n’est que de deux points, mais cela montre que d’une certaine manière nous progressons.

«Je pense donc qu’il y a des points positifs du week-end mais certainement, comme je l’ai dit, des choses à apprendre. Maintenant, nous avons trois courses d’affilée dans les prochaines semaines, ce qui sera encore une fois important. L’équipe restera donc certainement concentrée sur l’amélioration à l’avenir. »

