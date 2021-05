F1: Hamilton avait une «conduite facile» avant la rivalité de Verstappen

Lewis Hamilton fait enfin face à une compétition sérieuse pour le championnat du monde, estime Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

Il voit Max Verstappen comme le premier adversaire crédible auquel Hamilton est confronté depuis que Nico Rosberg l’a battu pour le titre 2016.

“Je pense que c’est génial pour la Formule 1”, a déclaré Brown la semaine dernière lors d’une conférence de presse McLaren pour présenter leur nouvelle livrée pour le Grand Prix de Monaco.

«Lewis a eu une course assez facile en dehors de son an avec Nico. Je pense donc que c’est une grande rivalité.

Bien qu’il ait perdu la tête du Grand Prix d’Espagne contre Verstappen au début de la course, Hamilton a riposté pour dépasser son rival et remporter sa troisième victoire de l’année. Le pilote Mercedes détient une avance de 14 points au championnat des pilotes avant la course de ce week-end à Monaco.

Hamilton est sur son «A-game», dit BrownBrown pense que Verstappen a «amené Lewis à intensifier, non pas qu’il avait besoin de beaucoup d’intensification. Il est définitivement sur son «A-game».

«Je pense qu’il est clair que Lewis est un pilote très intelligent. Vous pouvez juste le voir assis là, attendant de frapper et n’est pas trop impatient. C’est son expérience qui passe.

McLaren a été l’équipe de milieu de terrain la mieux classée dans trois des quatre courses jusqu’à présent cette année. Brown espère que la rivalité frémissante entre les deux prétendants au championnat offrira des opportunités à son équipe.

«Les rivalités sont excellentes dans le sport», a-t-il déclaré. «Et avoir ces deux gars y aller, j’espère qu’à un moment donné au cours de l’année pourrait nous créer une opportunité, car je pense que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux déterminés à ne pas laisser passer le premier virage. et ni l’un ni l’autre ne sortent.

Daniel Ricciardo, ancien coéquipier de Verstappen, anticipe depuis un moment la rivalité entre les deux.

Ricciardo pense que Hamilton obtient maintenant le crédit qu’il mérite «Nous savions depuis longtemps que c’était une question de temps pour Max», a-t-il déclaré. «Nous savons tous à quoi ressemble son talent.

Hamilton obtient enfin le crédit qu’il mérite pour ses performances maintenant qu’il est contre Verstappen, a ajouté Ricciardo.

«Beaucoup de gens penchent probablement leur chapeau à Lewis, il se fait retourner contre lui et il tient bon et je suppose qu’il montre aux gens qui doutaient peut-être de lui pourquoi il est aussi bon que lui. Alors je pense que ça va continuer.

Ricciardo pense que la plus grande expérience de Hamilton sera un facteur important dans la lutte pour le titre.

«À ce stade, vous preniez toujours de l’expérience, donc si c’était vraiment comme sur le fil, alors je pense que Lewis en a déjà montré de forts signes. Mais là encore, s’il y a un écart, Max y va et c’est pourquoi je respecte évidemment beaucoup Max.

Cependant, son coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, pense que les performances supérieures de la Mercedes et les différences entre les coéquipiers des rivaux au titre feront la différence.

«En moyenne, la Mercedes a semblé plus rapide cette saison. Ils ont aussi Bottas plus souvent que Perez pour les soutenir et l’aider dans sa stratégie, ce qui fait une grande différence.

«Mais je pense que Red Bull doit encore faire un pas pour dire que c’est tout à fait juste. Le fait que Lewis ait pu suivre Max de si près pendant toute la course [in Spain] puis passer, même si c’était une différence stratégique, le fait qu’il ait pu suivre de si près pour le premier relais était assez impressionnant et montre qu’ils sont très rapides.

Le premier virage de Verstappen à Hamilton en Espagne était le genre de risque qu’il devait prendre dans le combat pour le titre, estime Norris.

«Comme Daniel l’a dit, Max va chercher ces opportunités comme le premier virage, c’était une chose assez risquée. Si Lewis l’avait transformé en quelqu’un, ils se seraient écrasés. Max était assez engagé dans son déménagement.

«C’est comme les opportunités que Max doit saisir à ce stade car elles sont un peu plus lentes. C’est aussi ce qui le rend amusant parce qu’alors Lewis doit revenir et essayer de le dépasser. Alors c’est amusant.

“Mais à ce stade, je pense que je devrais le donner à Lewis et Merc parce que c’est Merc.”

