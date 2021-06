F1 : Hamilton ne me dit jamais qui il veut comme coéquipier

in

Lewis Hamilton n’a jamais indiqué de préférence pour son coéquipier, selon le PDG de Mercedes, Toto Wolff.

Le septuple champion du monde a confirmé hier que les pourparlers avaient commencé sur son prochain contrat pour conduire pour l’équipe. Il a également évoqué la spéculation que Mercedes pourrait remplacer Valtteri Bottas dans leur alignement, déclarant “c’est un coéquipier fantastique et je ne vois pas nécessairement que cela doive changer”.

Cependant, Wolff a déclaré que l’identité du coéquipier de Hamilton ne faisait pas partie de leurs pourparlers de contact. “Nous n’avons jamais discuté des préférences concernant la composition”, a déclaré Wolff à Sky. “Ce n’est jamais quelque chose qui fait partie de sa pensée.”

Le pilote junior de Mercedes, George Russell, a été nommé remplaçant potentiel de Bottas. Wolff a déclaré que l’équipe n’était pas disposée à continuer avec deux pilotes de nationalités différentes pour maximiser leur impact marketing.

“La nationalité n’a jamais joué un rôle”, a-t-il déclaré. « Nous sommes une entreprise internationale et nous sommes mondiaux et nous voulons choisir les meilleurs pilotes. »

S’exprimant lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui, Wolff a déclaré que toute discussion concernant qui conduira aux côtés de Hamilton dans l’équipe se tiendrait ouvertement, mais principalement avec le pilote qui remplirait ce rôle.

“Lewis fait partie de l’équipe et a toujours été dans le cercle restreint de la prise de décision parce que nous apprécions simplement son opinion”, a déclaré Wolff. « Et de la même manière, quand on parle de pilotes, il n’y a rien qu’on ne partage pas avec lui. C’est transparent.

« Mais dans l’autre sens aussi, quand je parle à Valtteri, c’est ouvert. Quand je parle à George, c’est très ouvert parce que je ne veux pas avoir d’agendas cachés.

« Et nous devons évaluer la situation pour l’avenir. Valtteri a eu de très bons week-ends, mais il a également eu des week-ends libres et nous devons simplement les minimiser.

«Ensuite, nous prendrons une décision et quelle que soit la décision que nous prendrons, Valtteri ou George, la personne impliquée dans cela, entendra cela en premier. Et c’est le conducteur.

Hamilton a “très faim” de continuer en Formule 1, pense Wolff. « C’est une situation très nouvelle pour lui, [the championship] est si serré, dans la bataille avec une autre équipe et un autre pilote. Et je le vois de très bonne humeur.

Leurs pourparlers contractuels ont été « assez décontractés parce que ça se passe bien », a déclaré Wolff. “Nous discutons, il n’y a pas de pierres d’achoppement.”

