F1 : Inutile d’enquêter sur la collision Leclerc-Gasly

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur le contact entre Charles Leclerc et Pierre Gasly qui a mis fin à la course des pilotes AlphaTauri.

Le duo est entré en contact alors qu’ils accéléraient pour sortir du premier virage dans le premier tour de la course. Alors que Gasly devançait la Ferrari, Leclerc s’est déplacé derrière lui, mais a heurté le pneu arrière gauche de Gasly. Cela a causé une crevaison et des dommages ultérieurs qui ont mis fin à la course de Gasly.

Le pilote AlphaTauri a été impliqué dans de nouveaux contacts au virage trois avec Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi. Masi a déclaré que le contact entre Gasly et Leclerc était “considéré comme faisant partie de la préparation” de cet incident ultérieur.

Le contact “a été considéré comme l’un de ceux qui étaient une question de type premier tour et, compte tenu de l’ensemble de la situation, il a été noté mais aucune enquête supplémentaire n’a été nécessaire”.

Leclerc a connu une course mouvementée qui comprenait de nouveaux contacts avec Kimi Raikkonen et Fernando Alonso. Il pense que l’incident de Gasly s’est produit parce que la paire a choisi le même moment pour se positionner derrière d’autres rivaux.

« En gros, j’étais à gauche de Pierre, je pense qu’il essayait de prendre le sillage des gars qui étaient légèrement à sa gauche, est parti à gauche en même temps que j’essayais de passer derrière lui et on vient de rentrer surpris, nous deux, et nous avons eu le contact. Très petit contact, mais a ensuite eu de grandes conséquences pour nous deux.

Leclerc a endommagé son aileron avant dans l'incident et a dû s'arrêter pour un remplacement, mais a fini septième.

Gasly a déclaré qu’une pénalité pour son rival n’aurait fait aucune différence dans sa course. « En fin de compte, je m’en fiche parce que notre course était déjà terminée, donc ça ne changera rien qu’il y ait une pénalité ou non.

“Mais évidemment, je suis très déçu car la voiture a été bonne tout le week-end, nous avons eu une excellente qualification et je pense qu’il y avait une bonne opportunité de marquer de gros points.”

“J’ai fait un tour avec quatre pneus et le reste du tour j’étais soit sur trois ou deux”, a-t-il ajouté. « C’était un petit contact avec Charles, puis le pneu a explosé et c’est tout. Très frustrant.”

