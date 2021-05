F1: “J’espère que nous ne reviendrons pas” sur le circuit de l’Algarve

Max Verstappen a déclaré qu’il ne voulait pas revenir à l’Autodromo do Algarve du Portugal après avoir terminé deuxième de la course d’hier derrière Lewis Hamilton.

Le pilote Red Bull a admis qu’il n’avait pas aimé conduire sur le circuit, qui avait été refait à neuf avant sa première course de F1 en 2020, mais manquait toujours d’adhérence lorsque le championnat est revenu la semaine dernière.

Verstappen a déclaré à Sky qu’il «attendait avec impatience» la prochaine course sur le Circuit de Catalunya «parce que tout le week-end, je n’ai pas apprécié à cause des niveaux d’adhérence ici.»

«Alors tout d’abord, j’espère que nous ne reviendrons pas», a-t-il poursuivi. «Barcelone, c’est bien, c’est une belle piste pour une F1. Et je pense que nous verrons plus comment la progression des équipes a été du début de la saison à aujourd’hui.

Au cours du week-end, Verstappen a déclaré qu’il considérait la piste portugaise comme l’un de ses favoris avant qu’elle ne soit refaite. Le directeur de son équipe, Christian Horner, a admis: «Je ne pense pas que Max ait apprécié ce week-end.

«Je pense qu’il a été frustré par le manque d’adhérence et les conditions. Mais c’est évidemment la même chose pour tout le monde.

Horner a prédit que la course de ce week-end en Espagne «clarifiera» davantage la situation concurrentielle entre leur équipe et Mercedes.

«Alors que nous progressons vers l’été, à Barcelone le week-end prochain, si les conditions sont normales, encore une fois, il y a tellement de données de ce circuit et c’est une combinaison de virages à moyenne, haute vitesse et à basse vitesse, je pense encore une fois, l’image commence pour clarifier », a-t-il dit.

«Vous pouvez voir que Red Bull et Mercedes sont les deux équipes qui se démarquent et Lewis et Max sont les deux pilotes qui se démarquent. Et je pense que ça va être vraiment serré avec la course de développement entre les deux équipes au cours de l’année.

