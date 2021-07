F1: la réticence de la FIA à appliquer les règles de la F1 est “triste”

in

Fernando Alonso a demandé à la FIA d’améliorer le contrôle des règles de la Formule 1 après que ses qualifications ont été compromises au Red Bull Ring.

Les pilotes ont été informés dans les notes du directeur de course du Grand Prix d’Autriche qu’ils risquaient d’être signalés aux commissaires sportifs s’ils reculaient dans les deux derniers virages afin d’avoir de l’air clair avant un tour lancé.

Cependant, plusieurs pilotes l’ont fait à la fin du deuxième segment des qualifications et Alonso a perdu en conséquence. Il n’a pas pu passer en Q3 après avoir rattrapé Sebastian Vettel à la fin de son tour. Vettel a été pénalisé pour l’incident, mais deux autres pilotes ont fait l’objet d’une enquête et ont été innocentés au motif que plusieurs autres avaient ralenti au même point du tour.

S’exprimant avant que ces décisions ne soient rendues, Alonso a déclaré que l’instance dirigeante du sport devrait adopter une ligne plus dure à l’égard des conducteurs qui enfreignent les règles.

“Je suis sûr que la FIA devra aussi apprendre et contrôler cela un peu mieux car dans la catégorie supérieure du sport automobile, vous ne pouvez pas voir les virages 9 et 10 avec 10 voitures attendant d’ouvrir le tour à 5 km/h”, a déclaré l’Alpine. conducteur.

« Je pense que cela doit être un peu mieux géré dans la catégorie supérieure et être sévère avec les pénalités. C’est une conséquence d’être trop doux sur les pénalités.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Hier, je n’ai pas pu faire de tour avec Raikkonen dans le dernier virage puis l’un des Toro Rosso [AlphaTauris] et rien ne s’est passé. Donc même dans les essais libres, nous voyons que c’est un peu problématique, et il n’y a pas de policier là-dessus. Alors c’est triste.

Alonso a déclaré que les pilotes impliqués « comptent entièrement sur nos ingénieurs et aussi sur la radio » pour être informés de qui était où en piste, et a prédit que, étant donné qu’ils étaient si nombreux, la FIA ne serait pas disposée à les punir tous.

« La nature du circuit et la façon dont les gens ralentissaient dans les virages 9 et 10, qui sont écrits dans les notes du grand prix que vous ne pouvez pas le faire, est probablement le plus gros sujet.

« Je suppose qu’ils ne pénaliseront pas 10 ou 12 voitures, ce qui est la seule façon de changer notre week-end. C’est donc une situation malheureuse et une situation malchanceuse. »

D’autres infractions aux émissions sportives doivent être appliquées de manière cohérente, a déclaré Alonso.

« Au football, si vous touchez avec la main dans la surface, c’est un penalty. Donc ici, les règles disent que vous ne ralentirez pas de neuf à dix. Je ne sais pas s’il y a 11 voitures, cinq, deux ou 16, mais celui qui a fait ça devrait au moins recevoir une sorte de pénalité.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Autriche 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :