F1: la stratégie de Mercedes ne nous a pas surpris

Red Bull a maintenu sa stratégie pour le Grand Prix de Bahreïn après que sa chance de victoire avec Max Verstappen soit tombée entre les mains de son rival Mercedes.

Verstappen a mené les premières étapes de la course depuis la pole position, mais a pris du retard sur Lewis Hamilton après que le pilote Mercedes ait été le premier du duo à s’installer.

Red Bull a également amené Verstappen plus tard que Hamilton pour son deuxième arrêt au stand, car l’équipe cherchait à s’assurer qu’il aurait des pneus beaucoup plus frais pour le relais final, lui permettant d’attraper et de dépasser le pilote Mercedes. Il a réussi à le faire, mais on lui a dit de céder le poste à Hamilton car il avait quitté la piste au virage quatre en dépassant son rival.

Mais l’ingénieur en chef de Red Bull pour l’ingénierie automobile, Paul Monaghan, a déclaré que la stratégie de Mercedes ne les avait pas rattrapés.

Verstappen a dépassé Hamilton – mais a dû le laisser passer «Non, je ne dirais pas que nous avons été pris par surprise», a déclaré Monaghan. «Oui, nous aurions pu arrêter Max plus tôt pour le deuxième arrêt. Mais alors toi [would] attrapez Lewis avec des pneus légèrement plus vieux. Il aurait donc également pu s’arrêter plus tard et avoir un avantage sur les pneus de course.

«Nos relais ont donc été plus réguliers et nous avons eu un avantage de rythme à la fin. [We] Je l’ai dépassé une fois et ne pouvait plus se rapprocher suffisamment. Donc je ne sais pas si ça s’est échappé, nous avons plus joué nos cartes différemment.

«En fin de compte, en passant devant un trottoir de deux mètres, nous avons dû rendre la place et c’est tout. La voiture était donc capable d’être plus rapide pendant la course.

Après la course, Verstappen a déclaré que l’équipe avait payé le prix pour permettre à Mercedes de revendiquer une position sur la piste sur eux.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Monaghan a été encouragé par le résultat, affirmant que cela prouvait que Red Bull avait une chance réaliste de remporter le championnat.

«La déception au sein du garage est palpable», a-t-il déclaré après la course, «mais nous sommes déçus d’être à la deuxième place. Il y a beaucoup de gens dans le paddock qui abandonneraient énormément pour avoir un trophée et 18 points en un seul pilote.

«Nous avons eu la pole, nous sommes rapides, ils vont se battre, tout comme nous tout au long de la saison. Donc, quand on surmonte la déception initiale, on a une voiture rapide, on a une paire de pilotes motivés et on recommence à Imola. Et si nous le gagnons, cela sera oublié et nous le passerons simplement en revue comme de l’histoire et nous devons passer à autre chose. »

«Le prix de fin d’année est à la portée – pour le moment – de nous-mêmes et de Mercedes», a-t-il ajouté. «D’autres défieront.

«Cela vous donne la réalisation que nous pouvons contester pour cela. Nous avons une voiture rapide et nous devons juste nous récupérer de celle-ci.

«Comme je l’ai dit, nous avons la deuxième place et nous nous battions pour la victoire. Ce n’est pas comme si nous étions laissés pour compte. Tout est motivé et – allez-y – il y a un championnat à avoir ici, alors allons-y.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: